Decreto per l'accreditamento dei corsi da 60 CFU in ritardo: implicazioni e conseguenze

Il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha ancora pubblicato il decreto di accreditamento per l’avvio dei nuovi percorsi da 60 CFU per l’abilitazione all’insegnamento, mancando la scadenza fissata al 22 gennaio. Questo decreto è essenziale per le Università e le istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), in quanto permette loro di pubblicare i bandi per le iscrizioni ai nuovi percorsi formativi.

Il 12 gennaio, l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha inviato al Ministero il proprio parere su oltre 1500 corsi abilitanti proposti. Secondo quanto indicato dal DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre, il Ministero aveva un termine di 10 giorni dalla ricezione del parere dell’ANVUR per pubblicare il decreto. Tuttavia, questo termine è trascorso senza che il decreto fosse pubblicato, causando ritardi e incertezze nel processo.

Le Università e le istituzioni AFAM si trovano in una situazione di stallo, non potendo procedere con la pubblicazione dei bandi per i percorsi abilitanti senza il decreto di accreditamento. Questo ritardo impedisce l’avanzamento dei processi formativi e abilitanti, essenziali per la preparazione dei futuri insegnanti.

Tuttavia, il Ministero ha recentemente pubblicato un decreto riguardante i tutor coordinatori per i percorsi abilitanti, fornendo dettagli sugli esoneri e i semi esoneri. Questo decreto stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, verrà determinato il numero di docenti da collocare in posizione di esonero o semiesonero per svolgere l’incarico di tutor coordinatore. Questo è un aspetto importante per la gestione e il supporto dei percorsi formativi, ma non risolve il problema principale legato alla mancata pubblicazione del decreto di accreditamento.