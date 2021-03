Concorrenti Amici 20: lista nomi aggiornata

Concorrenti Amici 2020: chi è entrato?

L’edizione 2020/2021 di Amici di Maria De Filippi è iniziata il 14 novembre e la classe della ventesima stagione è stata formata. Chi sono i nomi dei concorrenti che hanno occupato tutti i banchi previsti? Alcuni sono dei volti già noti: basti pensare che qualcuno è stato avvistato addirittura da Sanremo Giovani. Non tutti però avranno la possibilità di arrivare fino alla fase del serale, visto che nelle prossime settimane ci saranno sfide ed esami. Vediamo insieme la lista aggiornata dei concorrenti di Amici 20!

Leggi anche:

Concorrenti Amici 20: lista cantanti

I cantanti vengono giudicati dai professori Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e dalla new entry Arisa:

Sangiovanni, il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian, 18 anni a gennaio

Federica La Rocca, 21 anni

Esa Abrate, 21 anni

Aka7even, vero nome Luca Marzano, 19 anni

Giulio Musca, 26 anni

Arianna Gianfelici, 19 anni

Evandro, vero nome Carlo Ciaccia

Raffaele Renda, 20 anni

Leonardo Lamacchia, 26 anni (concorrente nel 2017 alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo)

Letizia Bertoldi

Dennis Rizzi

Enula Bareggi

Deddy

Gaia

Tancredi

Ibla

Concorrenti Amici 2020: lista ballerini

Veronica Peparini, la new entry Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano giudicano i ballerini:

Rosa Di Grazia, 20 anni

Martina Miliddi, 20 anni

Samuele Barbetta, 24 anni

Giulia Stabile, 18 anni

Riccardo Guarnaccia

Tommaso Stanzani

Serena

Alessandro

Ricordiamo che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria tutti i ragazzi vivranno 24 ore su 24 negli studi Elios di Roma, proprio per evitare incontri ed eventuali contagi. Come sempre continua la striscia quotidiana su su Italia 1 alle ore 19:00 e non più su Real Time alle ore 13:50, nonché il pomeridiano tutti i sabati su Canale 5 dalle 14:10 alle 16:15. Le puntate vengono poi caricate online su WittyTv. Non potete assolutamente perderlo!