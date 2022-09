Audizioni X Factor 2022: i numeri della seconda puntata

Giovedì 22 settembre 2022 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione di X Factor. Abbiamo assistito così ad altri provini e si è trattata della seconda di tre puntate di Audizioni che termineranno 29 settembre. Questo appuntamento ha totalizzato 691mila spettatori medi con uno share del 3,2 per cento. Sui social, grazie alle 130mila interazioni in tutto in rilevazione linear e 142mila interazioni totali. In calo rispetto alla prima settimana, visto che al debutto aveva raccolto davanti allo schermo 790mila spettatori medi con una share del 3,9 per cento.

Audizioni X Factor 2022: i cantanti della seconda puntata

Nel backstage sempre Francesca Michielin, mentre al tavolo dei giudici Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. In questo appuntamento abbiamo assistito al duetto tra Fedez e Francesca sulle note di “Magnifico”, ad una proposta di matrimonio che un ragazzo del pubblico ha fatto alla sua fidanzata, a una nonna che seduta in prima fila chiedeva giustizia per suo nipote Omar Ahmed (in arte Omy). Scopriamo allora quali sono gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Allianz Cloud di Milano e si sono accaparrati un posto ai Bootcamp:

la cantautrice 26enne Francesca Rigoni in arte Inverno, di Arzignano (Vicenza)

il 27enne romano Giacomo Paris (Calibri)

Valeria Agata Romeo, 17enne catanese

il 33enne Colin MacDonald, insegnante di inglese di Philadelphia ora trasferitosi a Bologna, che ha portato “Heart-Shaped Box” dei Nirvana;

Clemente Guidi, 23 anni da Cesena

Filippo Ricchiardi, in arte Fil Ricchiardi, 21enne nato a Torino e ora ad Halifax, in Canada

la 27enne napoletana Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Giorgia Turcato (Didì), 20 anni di Lendinara

Cecilia Quaranta (Talea)

il gruppo dei Tropea, quattro ragazzi a dispetto del nome originari di diverse parti d’Italia

Tania Bornacin, in arte Bornajeans, 32 anni da Palmanova (Udine)

Audizioni X Factor 2022: cosa succederà nelle prossime puntate

Dopo le Audizioni ci saranno i Bootcamp (6 e 13 ottobre) con il solito meccanismo degli switch sulle sei sedie. A questo punto i quattro team affronteranno una nuova fase di selezione, Last Call (20 ottobre), in cui sul palco rivedremo le sei sedie e i quattro al tavolo. Solo 12 ragazzi in tutto arriveranno alla fase finale dei Live (dal 27 ottobre), in cui si daranno battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima di dicembre.

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)