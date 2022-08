X Factor 2022: i giudici e le novità del regolamento

X Factor 2022: i giudici

A settembre torna X Factor su Sky e NOW con la nuova conduttrice Francesca Michielin al posto di Ludovico Tersigni ed una giuria completamente rivoluzionata: dopo due anni di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika troviamo le new entry Ambra Angiolini, Rkomi e D’Argen D’Amico, mentre come quarto ed ultimo giudice una vecchia conoscenza, ovvero Fedez che si risiede al famoso tavolo dopo ben quattro anni di assenza. Come lo scorso anno non ci saranno divisioni di categorie, ma i quattro artisti sopra citati saranno a capo di gruppi composti da solisti e band, attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti basata solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.

X Factor 2021: le novità del regolamento

Ecco allora come funzionerà: ci saranno le Audition che sono state già registrate e in cui verranno selezionati gli artisti con almeno tre sì che accederanno ai Bootcamp che si svolgeranno con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie a loro disposizione. Alla fine delle Audition i giudici si riuniranno con la direzione musicale del talent show di Sky per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ogni concorrente. A questo punto la direzione musicale assegnerà a ogni giudice un roster di 12 ragazzi che terrà dentro sia partecipanti solisti che i gruppi, senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età. Successivamente le quattro squadra affronteranno una nuova fase di selezione, Last Call, in cui sul palco torneranno le sei sedie e i quattro al tavolo, riascoltando tutti i concorrenti delle proprie squadre, scegliendo quelli che poi accederanno alla fase finale dei Live, in cui si daranno battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima.

X Factor 2022: le dichiarazioni

Al momento ancora non c’è stata la conferenza stampa ufficiale di X Factor 2022 che si svolgerà nelle prossime settimane a Milano, tuttavia sui social della trasmissione sono state pubblicate alcune dichiarazioni della Angiolini: “Come mi trovo? Mi trovo che non è mai troppo a tardi per imparare. Sto a imparando a dire di no, che non ero proprio capace. Sto imparando a dire i no senza sentirmi in colpa. Sto imparando a dare delle motivazioni che possano essere di aiuto a questi ragazzi che sono tutti meravigliosi, le loro speranze sono bellissime, i loro sogni“.