X Factor 2022: anticipazioni e dichiarazioni dalla conferenza stampa

X Factor 2022: la nuova edizione

Giovedì 15 settembre torna X Factor su Sky e NOW con la nuova conduttrice Francesca Michielin al posto di Ludovico Tersigni ed una giuria completamente rivoluzionata: troviamo le new entry Ambra Angiolini, Rkomi e D’Argen D’Amico, mentre come quarto ed ultimo giudice una vecchia conoscenza, ossia Fedez che si risiede al famoso tavolo dopo ben quattro anni di assenza. I quattro giudici sostituiscono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika che hanno presenziato negli ultimi due anni.

X Factor 2022: le dichiarazioni

Martedì 13 settembre si è svolta a Milano e in streaming la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione con tutto il cast al completo a cui ha preso parte anche StudentVille. Ha dichiarato la neo conduttrice Francesca: “Si tratta di una emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo. Sono passati 10 anni, ma il palco di X Factor ti fa venire sempre i brividi. Mi riconoscono nei ragazzi e nei ragazzi che salgono sul palco. Io devo essere super partes, ma faccio molta fatica perché mi emoziono molto e a volte dissento da quello che dicono i giudici anche se sono quattro fighi“. Torna tra i giudici invece il veterano Fedez: “Ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. So cosa abbiamo fatto fino ad ora, so quanti talenti sono arrivati al nostro tavolo. Senza falsa modestia credo fortemente in questo progetto e quello che faccio io è di godermi il momento senza pensarci troppo, quindi un atteggiamento diverso rispetto a prima“. Presenti alla conferenza anche Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, Marco Tombolini, Co-Ceo Fremantle ed Eliana Guerra, showrunner XF 2022.

X Factor 2022: le anticipazioni

Oltre a vecchi ritorni ci sono delle novità come Ambra Angiolini: “Io ho fatto un provino e spesso sono abituata a fare male, invece sono riuscita a prendere questo posto. Uno strano mondo in cui ci si scambia ruolo. Francesca è molto brava a fare la conduttrice e io me la cavo come giudice. Noi ce l’abbiamo messa tutta e la squadra è forte“. Ha aggiunto Rkomi: “Ringrazio tutti per questa bella opportunità. Sono molto emotivo quindi cerco nei ragazzi una voglia di mettersi a nudo perché per me è sempre stato così. Cerco dei linguaggi, cerco una voglia di parlare, di rendersi conto della potenza che ha la parola. Non scarterò mai nulla se è sentito“. Ha concluso il tagliente Dargen: “Quando ho firmato il contratto ero convinto ci fossero i giudici dell’edizione passata (ride, ndr). Ci sono stati grandi dubbi da parte della Rete e spero di non farli pentire. Sono una grande scommessa. Il punto fondamentale per me è lavorare con la musica, anche perché non so fare nient’altro“.

Foto di Virginia Bettoja