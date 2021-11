Dite la verità: non vedete l’ora di cambiare la vostra playlist e inserire qualche canzoncina natalizia? Le canzoni di Natale italiane, in questo, sono perfette. Perché dobbiamo sempre ricorrere alle americane con un testo in inglese che, per quanto bello possa essere, spesso neanche comprendiamo completamente? Le canzoni di Natale piacciono a grandi e piccini, e questo è il periodo ideale per ascoltarle insieme ad amici e parenti.

Le più famose canzoni di Natale italiane

Le note allegre e spumeggianti rendono l’atmosfera natalizia ancora più magica e regalano un tocco di allegria alle serate trascorse a casa a giocare a carte o a tombola. Le conoscete davvero tutte? Qui sotto vi proponiamo quelle italiane con titoli, testi e video sul quale poter cliccare sopra per iniziare a canticchiare. Non vi rimane che continuare a leggere!

Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle

O Re del Cielo

E vieni in una grotta

Al freddo al gelo

E vieni in una grotta

Al freddo al gelo

Tu scendi dalle stelle

O Re del Cielo

E vieni in una grotta

Al freddo al gelo

E vieni in una grotta

Al freddo al gelo

O Bambino mio Divino

Io ti vedo qui a tremar

O Dio Beato

Ahi, quanto ti costò

L’avermi amato!

Ahi, quanto ti costò

L’avermi amato!

A te, che sei del mondo

Il Creatore

Mancano panni e fuoco

O mio Signore!

Mancano panni e fuoco

O mio Signore!

Caro eletto Pargoletto

Quanto questa

Bianco Natale

Quel lieve tuo candor, neve,

discende lieto nel mio cuor.

Nella notte santa

il cuore esulta

d’amor: è Natale ancor!

E viene giù dal ciel, lento,

un canto che consola il cuor

che mi dice: spera anche tu

è Natale, non soffrire più.

Nella notte santa

il cuore esulta

d’amor: è Natale ancor!

E viene…

Buon Natale (se puoi) – Eros Ramazzotti (2015)

La notte vista da qui

sembra bellissima

stelle che accendono il blu

quanta luce c’è

echi di un alleluja

che non si spengono mai

oggi è un giorno speciale, è Natale ed è sempre così

Dimmi perché

è Natale ma pace non c’è

“buon Natale” ma il senso qual è?

Un saluto formale non è

come amare, quanti sogni fanno gli uomini

che in un giorno vanno via

“buon Natale” se vuoi, quello vero che è dentro di noi

dentro di noi

La neve che cade qui

mi sembra candida

ma nel silenzio che fa

c’è una guerra

in ogni terra a metà

che nessuno mai salverà

anche un giorno speciale fa male e tregua non ha

Dimmi perché

è Natale ma pace non c’è

“buon Natale” ma il senso qual è?

Una frase formale non à

un pensiero che vale perché

c’è un Natale se vuoi

ma può nascere solo da noi

dentro di noi

Stella cometa sarai

stella purissima

se dall’alto dei cieli un bel giorno la pace vedrai

Dimmi perché

è Natale ma pace non c’è

“buon Natale” ma il senso qual è?

Due parole da dire perché

è normale

crescerà un enorme albero

quando finirà questa follia

un Natale verrà e per sempre ci cambierà

ci cambierà… Ci cambierà

A Natale puoi – Roberta Bonanno (2005)

A Natale puoi

Fare quello che non puoi fare mai:

riprendere a giocare,

riprendere a sognare,

riprendere quel tempo

che rincorrevi tanto.

È Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

per noi, a Natale puoi.

A Natale puoi

Dire ciò che non riesci a dire mai:

che bello è stare insieme,

che sembra di volare,

che voglia di gridare

quanto ti voglio bene.

È Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

per noi, a Natale puoi.

È Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

è Natale e a Natale si può fare di più,

per noi, a Natale puoi.

Luce blu,

c’è…

Coriandoli a Natale – Subsonica

E’ inutile sai,

Il male che fa

Il peso di un bacio

L’hai dato soltanto

Perché eri da solo

La colpa dov’è

Qua intorno non c’è

Sai dirmi tu dov’è?

In un giorno che piove

Un giorno che tu

Ti senti inutile

Coriandoli a Natale

E magari è ancora troppo stanco per ricominciare

Ma scommetto che poi

Tu te ne andrai

E’ semplice ma

Ma non dire che

La vita ti prende

Soltanto alle spalle

Ti ha preso in un giorno che ti senti inutile

Coriandoli a Natale

E magari è ancora troppo stanco per ricominciare

E magari è ancora troppo stanco per ricominciare

In un giorno che

Ti senti inutile

Coriandoli a Natale

Ma scommetto che poi

Tu te ne andrai

E’ inutile sai

Vorrei ma non puoi

Toccarmi nel cuore

Entrarmi negli occhi

Ti ha preso in un giorno che ti senti inutile

Coriandoli a Natale

Ma scommetto che poi

Tu te ne andrai

Tu te ne andrai

Tu te ne andrai

Tu te ne andrai

Le luci di Natale – 883

Ci son giorni qua da noi

Che piove tanto che sembra non smettere mai

E ci son giorni qua da noi

Che ti immagini i colori che non vedrai

E ci son giorni qua da noi

Che la nebbia non ti fa capire chi sei

E dove sei e dove vai

E perché ci sei nato e quando mai ne uscirai

Ma se tu mi guardi così

Quasi sussurrandomi

Che è tutto parte di noi

Sembra tutto accendersi

Come con le luci di Natale

Che colorano quello che accarezzano

Ci son sere qua da noi

Che vuoi farti un giro, però poi non ci vai

Perché il finale qua da noi

Di un film che hai già visto mille volte lo sai

E ci son sere qua da noi

Che te ne vai a letto, ma dormire non puoi

Perché il silenzio qua da noi

Fa delle domande a cui non risponderai

Ma se tu mi guardi così

Quasi sussurrandomi

Che è tutto parte di noi

Sembra tutto accendersi

Come con le luci di Natale

Che colorano quello che accarezzano

Sembra tutto accendersi

Come con le luci di Natale

Che riscaldano quello che attraversano

Sembra tutto accendersi

Come con le luci di Natale

Che riscaldano quello che attraversano

