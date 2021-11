E’ ufficiale, manca meno di un mese al Natale 2021. Possiamo iniziare il conto alla rovescia! Una playlist di canzoni di Natale è ciò che può fare meglio da sfondo all’attesa. Può farci entrare nel mood natalizio ed accompagnarci fino al 25 dicembre, tra un mercatino ed una cena in famiglia, tra la scelta dei regali e il calendario dell’avvento. Le canzoni di Natale sono una miriade. Italiane, americane/in inglese (e qui, nessuno si offenderà se citiamo Mariah Carey con la sua “All I want for Christmas is you”), ma anche le classiche della chiesa fanno la loro parte. Sperando di farti cosa gradita te ne consigliamo 10, tra i grandi cult fra le canzoni natalizie pronte a catapultarti in una dimensione parallela fatta di neve che cade e famiglie riunite.

Canzoni di Natale, 10 pezzi cult su Youtube

Con quel tripudio di luci, colori, addobbi l’aria del Natale è davvero magica. Cosa manca? Semplice: le giuste canzoni natalizie, magari da ascoltare facendo l’albero Natale o come sottofondo durante una cena tra amici. Il giorno della Vigilia poi, avere a portata di mano una playlist di canzoni di Natale, magari facili da reperire su Youtube, potrebbe essere quel dettaglio magico perfetto per dare un tocco in più! Il Natale ha note e suoni riconoscibili da tutti, non resta che scegliere: meglio il classico suono di una zampogna o il ritmo di una star del pop? Sei pronto a scegliere? Quante canzoni natalizie conosci? Per noi ci sono 10 pezzi cult che fanno da sfondo alle feste natalizie, che tutti conosciamo e che abbiamo cantato almeno una volta nella vita. Scoprile sotto!

Canzoni natalizie, la top 10

È arrivato il momento di aggiungere alla nostra playlist un po’ di musica di Natale per creare l’atmosfera giusta, calda e avvolgente. Cosa c’è di meglio che canti e melodie per rendere il Natale ancora più festoso? Bene, mettiamo le cuffiette nelle orecchie o accendiamo a tutto volume lo stereo e immergiamoci nell’atmosfera delle feste!

All I want for Christmas is you di Mariah Carey, una delle canzoni simbolo del Natale degli ultimi anni. Una canzone allegra e ballabile per un Natale ricco di gioia! Happy Xmas (War is over) di John Lennon: un brano pacifista in sintonia con I valori del Natale diventato una vera e propria hit natalizia che non ci si stancherà mai di canticchiare! Jingle bell rock di Bobby Helms: questo brano è vecchiotto (1957) ma ammettiamolo, che Natale sarebbe senza questa hit? Last Christmas, Wham! Un classico del Natale per grandi e piccini da ascoltare con tutta la famiglia e con gli amici. Let it Snow! Dean Martin: questo brano lo ascoltiamo ovunque, in radio o in tv, perché è riuscito a conquistarsi un posto meritatissimo nella classifica delle canzoni più popolari del Natale! Baby it’s Cold Outside: un classico made in USA che negli ultimi anni sta prendendo piede anche da noi e che vale la pena di essere ascoltato in tutte le sue versioni, da quella originale fino alla reinterpretazione della Zooey Deschanel di New Girl. Silent Night – Christmas Carol: questa canzone è un altro classico natalizio che si può trovare anche nella versione italiana intitolata Astro del ciel! Christmas (Baby Please Come Home), Darlene Love. La combinazione tra la voce di Darlene Love e la melodia di questo brano la rendono una canzone di Natale assolutamente perfetta. White Christmas, Bing Crosby. Ad oggi è il singolo più venduto al mondo considerate le numerose reinterpretazioni che ne sono state fatte. Quella di Michael Bublé inclusa. Do They Know It’s Christmas?, Band Aid. Nel 1984, anno della sua uscita, è rimasta al primo posto per cinque settimane ed è stato il più grande successo nelle classifiche britanniche del decennio.

Ora che hai anche la musica, non ti resta che buttarti a capofitto nell’atmosfera natalizia! Cosa aspettati a lasciar andare il folletto che è in te?

