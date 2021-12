Capodanno in musica 2021 su Canale 5 a Bari: conduttore

Per il terzo anno consecutivo Federica Panicucci si conferma al timone di Capodanno in musica, la serata in diretta su Canale 5 che accompagna i fan della Rete del Biscione a festeggiare il passaggio al nuovo anno. Lo scorso anno era previsto il concerto, sempre con la Panicucci al timone, tuttavia è stato annullato tutto a causa dello stato d’emergenza. Ma chi troviamo nel cast?

Capodanno in musica 2021 su Canale 5 a Bari: orari

Il concerto – evento andrà in scena da piazza della Libertà a Bari e in diretta su Canale 5 in prima serata dopo il consueto messaggio del Presidente della Repubblica che verrà trasmesso a reti unificate alle 20.25. L’intero spettacolo andrà in onda in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. “La città avrà nuovamente l’occasione di raccontarsi al Paese attraverso un evento prestigioso — ha detto nei giorni scorsi il sindaco Antonio Decaro — . Purtroppo non potremo ballare e cantare come nell’ultimo concertone di piazza dell’ultima notte del 2019, ma la città non poteva perdere questa occasione di visibilità nazionale. Noi, da parte nostra, ce la metteremo tutta per garantire efficienza e sicurezza”, come riporta il Corriere.

Capodanno in musica 2021 su Canale 5 a Bari: cantanti

Il cast definitivo non è stato ancora annunciato, tuttavia è certa la presenza di Al Bano, del duo comico Pio e Amedeo, Annalisa, Fabrizio Moro, Nek, Francesco Renga e tanti altri. Tutti gli ingressi saranno gratuiti e gestiti con un sistema di prenotazione attraverso una piattaforma di streaming, ma le decisioni del Governo che verranno prese nella cabina di regia di giovedì 23 dicembre potrebbero cambiare le carte in tavola: concerto senza pubblico?