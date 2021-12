La Rappresentante di Lista sarà per il secondo anno consecutivo in gara al Festival di Sanremo: saranno proprio loro i protagonisti anche del Capodanno in musica organizzato dal Comune di Bergamo e ReteDoc in Piazzale degli Alpini per l’ultima notte dell’anno, in chiusura della stagione di Bergamo1000, cominciata la scorsa estate e continuata con gli appuntamenti dal vivo all’aperto in piazza anche d’inverno.

Capodanno 2022 a Bergamo con La Rappresentante di Lista: il programma

Condotta da Vittorio dei Camillas, la serata (apertura cancelli ore 19:30) partirà alle 20:30 con il djset anni Ottanta dei Forever Young, per continuare, alle 21:45, con il karaoke tour a cura di Cimini & Ziliani. Alle 23:00 invece ci sarà il live de La Rappresentante di Lista con cui si brinderà all’arrivo del nuovo anno e, alle 00:30 ELECTRO vs ROCK, un appassionante djset electro rock con due ospiti speciali: Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e Lory Muratti. La conclusione della serata musicale è prevista per le 02:00.

Capodanno 2022 a Bergamo con La Rappresentante di Lista: le misure anti-Covid

Per questo evento, piazzale Alpini si allarga: il Comune di Bergamo chiuderà un’area che dall’incrocio con via Bono va all’incrocio con via Paleocapa e via Mai. Non c’è alcun biglietto per accedere alla manifestazione, tuttavia è necessario prenotarsi online (su DICE.fm) solo per chi possiede il green pass rafforzato – proprio come succede per molti impianti sciistici – che verrà controllato all’ingresso dagli organizzatori. L’area sarà delimitata, gli accessi contingentati, inoltre verrà rilevata la temperatura corporea e non ci si potrà togliere la mascherina. “Un Capodanno all’aperto, in un’area estesa, con accesso gratuito a numero ampio, ma limitato e con super greenpass è la proposta che ci siamo sentiti di offrire a concittadini e concittadine – ha dichiarato l’Assessore Loredana Poli – Sono previste le misure di sicurezza richieste anche per eventi al chiuso. Invito tutti a rispettare le indicazioni, e sarà una festa serena, beneaugurale per l’anno nuovo”.