Le nuove proposte dei giovani per il Festival di Sanremo 2021

Sono otto le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 che prenderà al via dal Teatro Ariston della città dei fiori martedì 2 marzo. Sei sono i vincitori di Sanremo Giovani che si è svolto a dicembre, mentre gli altri due sono i vincitori di Area Sanremo. Ecco l’elenco completo:

AVINCOLA Goal!

DAVIDE SHORTY Regina

FOLCAST Scopriti

GAUDIANO Polvere da sparo

GRETA ZUCCOLI Ogni cosa sa di te

WRONGONYOU Lezioni di volo

DELLAI Io sono luca

ELENA FAGGI Che ne so

Le nuove proposte: quando si esibiranno

Tra le Nuove Proposte, in ordine alfabetico, che si esibiranno nella prima serata del 2 marzo troviamo Avincola, Elena Faggi, Folcast, Gaudiano. Mercoledì 3 marzo ci saranno Davide Shorty, i Dellai, Greta Zuccoli, Wrongonyou.

Leggi tutti i testi della canzoni:

Le nuove proposte: come funziona il voto

Nella prima serata per le Nuove Proposte ci sarà una votazione mista: le canzoni/Artisti saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. Alla fine delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 4 canzoni/Artisti eseguite in serata. Le prime 2 in classifica accederanno alla Quarta Serata, le altre 2 verranno eliminate dalla competizione. Idem per la seconda serata in cui si esibiranno gli altri quattro artisti. Nella quarta serata le canzoni/Artisti saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. Alla fine delle votazioni, verrà stilata una classifica delle 4 canzoni/Artisti eseguite in serata. La media ponderata delle percentuali di voto delle 3 giurie – Giuria Demoscopica 33 per cento, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33 per cento, Televoto 34 per cento – genererà la classifica degli Artisti in gara, decretando così il vincitore delle Nuove Proposte.

Leggi anche: