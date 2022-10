X Factor 2022: le novità

Finalmente è arrivato il momento della tanto attesa fase dei Live di X Factor 2022 su Sky Uno e in streaming su NOW. Francesca Michielin è la conduttore al posto di Ludovico Tersigni ed anche la giuria è totalmente rivoluzionata, composta da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico. Dopo tre puntate di Audizioni, due di Bootcamp ed una di Last Call, cosa ci dobbiamo aspettare dalla gara vera e propria? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

X Factor 2022: come funziona

Nelle prime tre puntate abbiamo assistito alle Audition in cui sono stati selezionati cantanti e band con almeno tre sì che sono riusciti ad accedere ai Bootcamp. Dopo i Bootcamp (6 e 13 ottobre) con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie ci sono stati per la prima volta i Last Call al posto degli Home Visit. Ora ogni squadra ha 3 artisti ed è arrivato il momento della fase di Live in diretta.

X Factor 2022: anticipazioni Live

Nel corso della prima puntata i dodici concorrenti saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di canzoni di artisti popolarissimi della scena musicale italiana ed internazionale. Ricordiamo che nel team di Rkomi troviamo:

Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Joelle)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

, 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano il 25enne romano Matteo Orsi

i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

Senza dimenticare che ripartirà anche Hot Factor, condotto sempre da Paola Di Benedetto, una delle voci più amate di RTL 102.5, tra i media partner di questa edizione, che guiderà lo spazio dedicato ai commenti a caldo di giudici e concorrenti subito dopo la fine del talent show.

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)