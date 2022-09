Audizioni X Factor 2022: riassunto della terza puntata

Audizioni X Factor 2022: i numeri della terza puntata

Giovedì 29 settembre 2022 è andata in onda la terza puntata della nuova edizione di X Factor. Abbiamo assistito così agli ultimi provini di quest’anno per le Audizioni. Questo appuntamento ha totalizzato 621mila spettatori medi con una share del 2,8%, perciò in calo rispetto alla settimana precedente. Sui social, grazie alle 129.400 interazioni totali in rilevazione linear e 141mila interazioni in tutto.

Audizioni X Factor 2022: i cantanti della terza puntata

Nel backstage sempre Francesca Michielin, mentre al tavolo dei giudici Ambra Angiolini, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. In questo appuntamento abbiamo assistito al riascolto di alcuni artisti che non avevano convinto pienamente i giudici, nella prima fase di selezione nel corso delle Room Audition. Alla fine di questo step intermedio, solo alcuni hanno conquistato un biglietto per i Bootcamp, per raggiungere così la quota totale dei 48 cantanti/band che andranno a comporre le quattro squadre da 12 concorrenti ciascuna protagoniste della prossima fase, quando ci sarà il famoso meccanismo delle sedie e degli switch per occuparle. Scopriamo allora quali sono gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Allianz Cloud di Milano e si sono accaparrati un posto ai Bootcamp:

Jacopo Rossetto (in arte Iako), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

Delì Lin, 18enne proveniente da Preganziol (Treviso)

Cinzia Zaccaroni, 34enne insegnante di canto polistrumentista di Crevalcore (Bologna)

Beatrice Maria Visconti (Beatrice Quinta), 23enne palermitana e da qualche mese a Milano

i Disco Club Paradiso, quartetto di ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

Martina Baldaccini (Marla), 27 anni originaria di Carbonia in Sardegna

Matteo Orsi, studente 25enne di Roma

il 22enne rapper napoletano Luigi Baldi (Noyezno)

il 24enne Michele Sechi (Mike Baker), metà sardo e metà cinese ma residente a Vicopisano (Pisa)

Audizioni X Factor 2022: cosa succederà nelle prossime puntate

Dopo le Audizioni è arrivato finalmente il momento di Bootcamp (6 e 13 ottobre) con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie. A questo punto i quattro gruppi di lavoro affronteranno una nuova fase di selezione, Last Call (20 ottobre), in cui sul palco rivedremo le sei sedie e i quattro giudici al tavolo. Solo 12 ragazzi in tutto arriveranno alla fase finale dei Live (dal 27 ottobre), in cui si daranno battaglia per arrivare alla finalissima di dicembre.

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)