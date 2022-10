X Factor 2022: chi sono i concorrenti

I concorrenti dei Live sono stati scelti: X Factor 2022 è cominciato con le puntate dedicate alle Audizioni il 15 settembre su Sky Uno, continuato poi con i BootCamp e per la prima volta i Last Call al posto degli Home Visit e adesso, con la partenza dei Live, la gara è ancora più accesa e il verdetto finale è sempre più vicino. Ecco quindi i nomi ufficiali dei 12 concorrenti appartenenti alle 4 squadre di Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Leggi anche:

X Factor 2022: cos’è successo

Dal 16 settembre i quattro giudici si sono cimentati nelle Audizioni che si sono svolte nei mesi scorsi. Superata questa prima fase di selezioni, i concorrenti scelti hanno affrontato i BootCamp e i Last Call, alla fine dei quali abbiamo conosciuto i nomi degli artisti che quest’anno però non sono stati divisi in categorie. È la seconda edizione a dire addio alla divisione in categorie: i quattro giudici saranno i mentori di squadre composte da solisti e band, attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata solo sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. La puntata ha totalizzato 582 mila spettatori medi con una share del 2,7 per cento, in crescita del +14 per cento rispetto alla settimana scorsa; 1 milione 840 mila spettatori medi nei sette giorni per la puntata precedente su Sky e TV8.

X Factor 2022: i concorrenti dei live

Nel team di Rkomi troviamo quindi:

Jacopo Rossetto (in arte Iako ), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano

), 26enne nato a Vicenza e ora a Milano il duo milanese Santi Francesi

Giorgia Turcato (Joelle)

Nel team di Fedez troviamo invece:

Gaia Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Linda Riverditi

gli Omini, band formata dai 3 ragazzi torinesi di 18, 19 e 19 anni

Nel team di Ambra Angiolini troviamo:

Matteo Siffredi , 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano

, 20 anni da Villanova D’Albenga, Savona, e ora a Milano i Tropea , quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano

, quattro musicisti, ragazzi tra i 26 e i 32 anni, di Milano Lucrezia Maria Fioritti, 26enne bolognese trasferitasi a Milano

Nel team di Dargen D’Amico troviamo invece:

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta ), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano

), 23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano il 25enne romano Matteo Orsi

i Disco Club Paradiso, quattro ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna

PH. Virginia Bettoja (da ufficio stampa X Factor)