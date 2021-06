Loki: la serie tv sul dio dell’inganno

Il 9 giugno, sulla piattaforma Disney +, è arrivata la serie Loki targata Marvel che debutta dopo il grande successo di WandaVision e di The Falcon and The Winter Soldier. Nel cast troviamo Tom Hiddleston nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. “Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame“.

Leggi anche: Hocus Pocus 2: il ritorno su Disney +

Loki: i sei episodi

I sei episodi saranno disponibili su Disney+ ogni mercoledì:

Episodio 1: Disponibile dal 9 giugno

Disponibile dal 9 giugno Episodio 2: Disponibile dal 16 giugno

Disponibile dal 16 giugno Episodio 3: Disponibile dal 23 giugno

Disponibile dal 23 giugno Episodio 4: Disponibile dal 30 giugno

Disponibile dal 30 giugno Episodio 5: Disponibile dal 7 luglio

Disponibile dal 7 luglio Episodio 6: Disponibile dal 14 luglio

I primi 3 episodi sono usciti, chissà cosa accadrà negli altri e cosa succederà fino alla fine. Noi siamo davvero molto curiosi di scoprirlo, ma nel frattempo leggiamo qualche anticipazione.

Loki: anticipazioni

Per chi non avesse ancorra avuto modo di vedere i primi episodi della serie tv Loki, targata Marvel e disponibile sulla piattaforma Disney +, vogliamo darvi qualche piccola anticipazione, ma senza spoilerarvi nulla. Riportiamo quanto comunicato direttamente dalla stessa Disney:

“Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore”.

Non perderti: