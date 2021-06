Loki: uscita e anticipazioni della serie tv Marvel

E’ finita l’attesa per i fans della Marvel: la serie tv dedicata a Loki sta per uscire, e tra pochissimo potremo vederla su Disney Plus. La data di uscita, tra l’altro, avverrà di mercoledì anziché venerdì, una bella notizia. A marzo, infatti, Disney aveva annunciato che la serie sarebbe uscita l’11 giugno: di venerdì, come da tradizione. Invece, un po’ a sorpresa, questa è stata anticipata di due giorni. Se siete curiosi di scoprirne di più continuate a leggere, di seguito vi forniamo tutta una serie di info e curiosità.

Loki: serie tv

Loki è uno dei “villain” più amati del mondo cinematografico della Marvel. Appare per la prima volta in “Thor” in cui è l’antagonista del fratello per la lotta al trono di Asgard. È il “cattivo” anche nel primo “The Avengers“, ma alla fine viene catturato e liberato solo in “Thor: The Dark World” quando combatte insieme al fratello per vendicare la madre e finge la sua morte. Thor però lo scopre e durante “Thor: Ragnarock” insieme a lui salva metà della popolazione rimasta dopo la distruzione di Asgard. All’inizio di “Avengers: Infinity War” viene ucciso davvero da Thanos. Com’è possibile allora una serie tv dedicata proprio a lui?

Loki (serie tv), data di uscita

Al temibile fratello di Thor è dedicata la serie tv che, come era stato previsto al momento dell’annuncio (durante il Comic-Con di San Diego a luglio 2019), avverrà proprio nella primavera del 2021 su Disney, più esattamente il 9 giugno. Quello che vedete sotto è il trailer.

In quanto alle date di rilascio degli episodi, di seguito vi forniamo l’elenco completo.

Episodio 1: Disponibile dal 9 giugno

Disponibile dal 9 giugno Episodio 2: Disponibile dal 16 giugno

Disponibile dal 16 giugno Episodio 3: Disponibile dal 23 giugno

Disponibile dal 23 giugno Episodio 4: Disponibile dal 30 giugno

Disponibile dal 30 giugno Episodio 5: Disponibile dal 7 luglio

Disponibile dal 7 luglio Episodio 6: Disponibile dal 14 luglio

Loki verrà trasmesso su Disney Plus. Per guardare la serie della Marvel è necessario, quindi, avere un abbonamento alla piattaforma.

Loki, anticipazioni sulla serie tv

In quanto alle anticipazioni, la Disney ha comunicato:

“Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore”.

Non ci resta che aspettare domani!

Leggi anche: