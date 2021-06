Loki: a Milano il murales di Lucamaleonte dedicato alla serie

Loki: a Milano arriva un murales

Per onorare la nuova serie originale Marvel Studios Loki, disponibile su Disney+ con nuovi episodi ogni mercoledì, lo street artist Lucamaleonte ha dato vita a Milano ad un murales ispirato alla serie che ormai è già un cult per tutti gli appassionati di supereroi. Il disegno, che si trova sul Wall di Porta Genova, in via Casale, rappresenta una personale interpretazione dell’iconico protagonista interpretato da Tom Hiddleston, esaltandone la dualità e gli aspetti della sua complessa personalità.

Chi è Lucamaleonte

Lucamaleonte nasce nel 1983 a Roma, città in cui ancora abita e lavora. Inizia a dipingere per strada dai primi anni del 2000, prima con stencil e poster, successivamente con pennelli e vernici. Ama raccontare le storie dei luoghi attraverso i suoi lavori murali. Ha all’attivo tante esposizioni tra collettive e personali, oltre che muri dipinti in giro per il mondo.

Leggi anche:

Loki: dove siamo rimasti

Loki segue le storie del dio dell’Inganno (uno dei “villain” più amati del mondo cinematografico della Marvel) quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Come abbiamo visto in questo film, nel “famoso viaggio nel tempo” Loki ha rubato il tesser act, perciò è scappato e ha dato vita ad una ramificazione della linea temporale. Questa attività però non è permessa e c’è un vero e proprio organo di controllo pronto a rimettere tutte le cose al proprio posto. Nel cast troviamo Tom Hiddleston nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. I sei episodi saranno disponibili su Disney+ ogni mercoledì: