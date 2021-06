Luca: il nuovo capolavoro Diney e Pixar

Ultimamente l’Italia sta raggiungendo un successo dopo l’altro, dai Maneskin che vincono all’Eurovision alla nazionale di calcio che sta giocando degli europei da urlo. Ma non è finita qui, oggi vi vogliamo parlare di Luca, il nuovo capolavoro Disney e Pixar che racconta la Liguria. Forse la storia che andremo a vedere ci risulterà già vista e poco originale, ma quello che non ci aspettiamo di vedere solo i colori, le riprese e le immagini che rendono onore alle nostre bellezze. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più.

Leggi anche: Hocus Pocus 2: il ritorno su Disney +

Luca il nuovo capolavoro Disney e Pixar: la storia

Il mondo di Luca, che poi sono le Cinque Terre, ci viene introdotto prima sotto il livello del mare, dove i mostri marini vivono in pace nella loro società contadina e tradizionale. Luca, il mostro marino a cui il mare va stretto, scoprirà ben presto che se emerge il suo corpo squamoso diventa in carne ed ossa, ma se viene bagnato torna squamoso fino a che non si asciuga; e che c’è un suo coetaneo che vive tra superficie e sott’acqua senza i timori che gli hanno messo i suoi genitori. Decide così di fuggire con lui verso il più vicino villaggio, fingersi umano e vivere un’estate italiana tra bulli, amici, gare e un crescente desiderio di conoscere di più. I genitori preoccupati per le insidie terribili del mondo degli lo cercheranno in tutto il villaggio.

Luca il nuovo capolavoro Disney e Pixar: dove guardarlo

Se volete guardare le avvincenti storie di Luca, potrete farlo sulla piattaforma Disney + disponibile sui tuoi dispositivi preferiti: TV, Computer, mobile, tablet e console. Si potrà accedere solo con abbonamento con il quale si può avere accesso a film, serie TV, documentari, cartoni animati, corti, live-action dei cataloghi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Non perderti: