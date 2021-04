Rebel su Disney+: uscita, trama e cast

Rebel su Disney+: uscita

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale di Rebel, la serie Star Original con protagonista Katey Sagal, che vede Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19) come executive producer. Ispirata alla vita di Erin Brockovich oggi, Rebel farà il suo esordio sulla piattaforma streaming il prossimo 28 maggio, con un nuovo episodio disponibile ogni venerdì su Star. Erin Brockovich è famosa per la causa intentata contro la Pacific Gas & Electric nel 1993 per la contaminazione con cromo esavalente delle acque della città di Hinkley in California per oltre 30 anni. Tre anni dopo, a seguito della più grande azione legale condotta nel suo genere, capeggiata dalla Brockovich e da Ed Masry, il colosso dell’energia è stato costretto a pagare il più grande risarcimento nella storia dell’America: 333 milioni di dollari ai più di 600 residenti di Hinkley. Oggi la Brockovich sta lavorando su casi di contaminazione delle falde acquifere in California, Texas, Florida, Michigan, Illinois e Missouri e ha richieste d’intervento da molti altri stati degli Stati Uniti, dall’Australia e da altre località internazionali.

Rebel su Disney+: trama

Nella serie composta da 10 puntate, Annie “Rebel” Bello è avvocato dei colletti blu senza una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha a cuore le cause per cui combatte e le persone che ama. Quando Rebel si impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo. La storia di Erin Brockovich invece è stata portata al cinema con il film del 2000 Erin Brockovich – Forte come la verità, con Julia Roberts.

Rebel su Disney+: cast

La serie vede come protagonisti Katey Sagal (Annie “Rebel” Bello), John Corbett (Grady Bello), James Lesure (Benji), Lex Scott Davis (Cassidy), Tamala Jones (Lona), Ariela Barer (Ziggie), Kevin Zegers (Nate), Sam Palladio (Luke) e Andy Garcia (Cruz). Krista Vernoff è la creatrice e showrunner di Rebel. Gli executive producer della serie sono Krista Vernoff e Alexandre Schmitt di Trip the Light, Erin Brockovich, John Davis e John Fox di Davis Entertainment, Andrew Stearn, Marc Webb e Adam Arkin. La serie è prodotta da ABC Signature in associazione con Sony Pictures Television. ABC Signature, insieme a 20th Television, fa parte di Disney Television Studios.