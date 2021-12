Mille notti di Yuman: testo

Mercoledì 15 dicembre 2021 andrà in onda in diretta su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani: due dei dodici artisti in gara verranno proclamati vincitori e saliranno sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio insieme ai Big già annunciati. Scopriamo ora chi è Yuman!

YUMAN, classe 1995, nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. Nel 2016 entra in contatto con la Leave Music, che sceglie di produrlo, affiancandogli Francesco Cataldo come produttore artistico. A settembre 2019 arriva l’album di debutto “Naked Thoughts”, mentre a metà di quest’anno pubblica il suo nuovo singolo, “I AM”.

Ecco il testo ufficiale di Mille notti di Yuman:

Non mi spegnerai

con i tuoi sbalzi d’umore

non mi abbaterai

solo con un pungo al cuore

sono sempre io

che ho smesso di ascoltarti

da un po’ di anni ormai

se cerco un senso

è inutile

perché se poi non c’è

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

avessi anche solo un’ora in più

per spiegarti cosa voglio da te

Hai ragione tu

forse sono io che sto cambiando

non ragiono più

mentre ti fisso e mi domando

cosa cresco a fare

se poi finiamo ad essere simili io e te

ma prova a darmi indizi utili

per capire me e te

per capire me e te

per capire me

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi

avessi anche solo un’ora in più

per spiegarti cosa voglio, cosa voglio da te

A me serve una medicina che sopprima il dolore

a me serve un amore ed una sola motivazione

per credere ancora in te

per credere ancora in te

per poterti chiamare

per dire le cose che ora mi suonano

Forse mille notti proverei

a parlarti ancora, ancora e poi