Si avvicina l’inizio di Sanremo Giovani 2021: scelti i 46 partecipanti che aspirano a salire sul palco dell’Ariston e che, quest’anno, si troveranno a partecipare da big. Già, perché tra le principali novità della prossima edizione, c’è l’eliminazione della categoria Nuove proposte nel Festival di febbraio.

Ma non è così automatico. Tra i 46 partecipanti, ce ne saranno 12 che conquisteranno il palco del Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima di dicembre. Da questa verranno fuori solo 2 artisti che potranno partecipare alla 72esima edizione del Festival da big.

Se volete iniziare a familiarizzare con i nomi (peraltro alcuni dei quali già noti al grande pubblico, come Enula o Martina Beltrami), ecco di seguito l’elenco completo.

Sanremo Giovani 2021, i partecipanti

Sono state 711 le domande di partecipazione pervenute alla Commissione musicale di Sanremo Giovani 2022 che, anche quest’anno è presieduta da Amadeus. Il quale, giunto al suo terzo Festival di Sanremo, ha deciso che a Sanremo 2022 non ci sarà la Sezione Nuove Proposte.

I vincitori, quindi, parteciperanno al Festival italiano della canzone italiana direttamente da Big. Se facciamo un salto indietro di un paio di anni, un esempio di tale prassi è Mahmood il quale, non solo vinse il festival di Sanremo del 2020, ma rischiò di vincere anche l’Eurovision Song Contest. Ma veniamo ai 46 partecipanti a Sanremo Giovani 2021.

Bais – “Che fine mi fai”, Udine

Federico Baroni – “Chilometri”, Cesena (Fc)

Martina Beltrami – “Parlo di te”, Torino

Berna – “Re Artù”, Catania

Blind – “Non mi perdo più”, Perugia

Edoardo Brogi – “Pioveranno sassi”, Poggibonsi (Si)

Carolina – “Nemmeno le nuvole”, Cremona

Thomas Cheval – “Sale”, Ferrara

Ditta Marinelli (Duo) – “Male Malo Mala”, Roma

Drama – “Ma tu lo sai che”, Varese

Elasi – “Lap dance”, Alessandria

Enula – “Il buio (Mi calma)”, Milano

Esa – “Come mai”, Francia

Esseho, “Arianna”, Roma

Francesco Faggi – “Mentalmente instabile”, Forlì

Matteo Faustini – “Autogol”, Brescia

Marta Festa – “Tiberio”, Milano

Diego Formoso – “Anche una sola notte”, Roma

Fusaro – “Senza coloranti aggiunti”, Chivasso (To)

Giuse – “The Lizia Bee Gees”, Palermo

Kaze – “Volevo portarti al mare”, Kenya

Malvax (Gruppo) – “Zanzare”, Modena

Angelina Mango – “La mia buona colazione”, Potenza

Manitoba – “Pesci”, Firenze

Matilde G – “Lasciami qui”, Roma

Mida – “Lento”, Venezuela

Melissa Morandini – “Rumore”, Massa (Ms)

Giulia Mutti – “Notte Fonda”, Lucca

Mydrama – “Soli”, Lodi

Nebraska – “Jonio”, Locri (Rc)

Nuvolari – “Farabutto”, Piacenza

Obi – “Ispirazione”, Torino

Oli? – “Smalto e tinta”, Belluno

Opposite (Duo) – “Settembre”, Carpi (Mo)

Quomo – “Animali”, Napoli

Matteo Romano – “Testa e croce”, Cuneo

Royahl – “Trap boy”, Catania

Samia – “Fammi respirare”, Yemen

Santi Francesi (Duo) – “Signorino”, Cuorgne’ (To)

Scozia – “Britney”, Nardo’ (Le)

Tananai – “Esagerata”, Milano

Aurora Tumiatti – “Maschere”, Milano

Viito – “Naturale”, Bari

Yuman – “Mille notti”, Roma

Zo Vivaldi – “Spero di star male”, Milano

Simo Veludo – “Anni ’60”, Moncalieri (To) – Vincitore Castrocaro

Sanremo Giovani 2021, date

O, meglio, data, in quanto del programma va in onda solo la Finale. Questa è in programma su Rai 1 mercoledì 15 dicembre 2021 in prima serata. La finale sarà condotta da Amadeus, Direttore Artistico e conduttore di Sanremo 2022.

