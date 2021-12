Sanremo 2022: le date ufficiali

Siamo tutti in attesa che inizi la settantaduesima edizione di Sanremo che si svolgerà, come di consueto, al Teatro Ariston di Sanremo da martedì 1 febbraio 2022 a sabato 5 febbraio 2022. Sarà condotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus ma questa volta al suo fianco potrebbe esserci Alessia Marcuzzi. Nulla è ancora deciso. Amadeus salirà sul palco dell’Ariston nelle vesti di direttore artistico ma ci sarà comunque la presenza di Fiorello. La scorsa edizione ci hanno regalato tante risate e tante emozioni, non sono mancati i colpi di scena. Non ci resta che aspettare ancora un po’ per scoprire chi accompagnerà quest’anno sul palco Amadeus. Scopriamo, intanto, chi sono i concorrenti in gara.

Sanremo 2022, i concorrenti: l’elenco completo

La macchina di Sanremo 2022 ha acceso i motori già da dicembre: infatti il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato oggi, 1 dicembre 2021, i nomi dei concorrenti big che faranno parte del cast della 72esima edizione di Sanremo 2022. Ecco a voi l’elenco completo:

Emma;

Elisa;

Bomdabash;

Rettore con Ditonellapiaga;

Tecla con Alfa;

Rkomi;

Aka7even;

Ariete;

Orchestraccia;

Giovanni Caccamo;

Le Vibrazioni;

Giusy Ferreri;

Fabrizio Moro;

Il Tre;

Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese;

Gianni Morandi.

Sanremo 2022: dove vederlo

Il 72eismo festival di Sanremo 2022 possiamo dire con certezza che sarà dall’ 1 Febbrario al 5 Febbrario 2022. L’orario sarà uguale a quello degli anni scorsi, ovvero inizierà alle 20.30 e finirà alle 2.00 del mattino all’incirca. A questo punto vi starete domandando dove sarà possibile guardare il Festival di Sanremo 2022: vi ricordiamo che è possibile vederlo in diretta su Rai 1 e anche in streaming su RaiPlay nel caso non riusciste a vederlo. Per accedere bisogna semplicemete registrarsi ed il gioco è fatto. Noi siamo molto curiosi di sapere di più su questa nuova edizione del Festival, e voi?

