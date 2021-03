Come si proclama il vincitore del Festival di Sanremo

Il vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 è uno tra i seguenti nomi:

Davide Shorty – Regina

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

Wrongonyou – Lezioni di volo

Venerdì 5 marzo nel corso della semifinale verrà svelato il nome del trionfatore assoluto. Il voto verrà espresso dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto.

Sabato 6 marzo nel corso della finale le canzoni dei Big saranno votate dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. A fine puntata verrà stilata la classifica, verrà azzerato tutto e si continuerà con una nuova votazione della Giuria Demoscopica, della Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e del pubblico tramite Televoto.

Come funzionano voto e televoto del Festival di Sanremo

Nelle prime due serate si sono esibiti i 26 Campioni in gara, suddivisi in 13 nella prima puntata ed i restanti nella seconda. Lo stesso è toccato alle Nuove Proposte: 4 nel primo appuntamento e le altre 4 nel secondo. In queste prime due serate a votare è stata la Giuria Demoscopica. Ricordiamo si tratta di 300 persone che hanno un’applicazione che permette di misurare in tempo reale le preferenze indicate. Per essere il più equo possibile il campione è vario anche nella composizione anagrafica e nella provenienza geografica: in questa giuria troviamo infatti sia uomini sia donne di tutte le regioni italiani. Nella terza puntata dedicata alle cover con duetti dei 26 Campioni a votare è stata l’Orchestra presente al Teatro Ariston. Solo nella quarta e nella quinta entrano in gioco la Giuria della stampa stampa tv, radio, web e il televoto.

