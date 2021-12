Mercoledì 15 dicembre 2021 andrà in onda in diretta su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani: due dei dodici artisti in gara verranno proclamati vincitori e saliranno sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio insieme ai Big già annunciati. Scopriamo ora chi è Martina Beltrami!

Leggi anche:

Chi è Martina Beltrami?

Martina Beltrami è una cantautrice nota per aver partecipato all’edizione 2020 del famoso talent show “Amici di Maria de Filippi”. Il 12 giugno 2020 esce, per Fiero Dischi/Artist First, il suo primo brano dal titolo “Luci accese”, inoltre diventa una delle testimonial italiane della campagna mondiale di Spotify “Unlike Any Other”, dedicata agli artisti appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Il 23 ottobre dello stesso anno esce per Fiero Dischi/Artist First il suo secondo singolo dal titolo “Ti vengo a cercare”, poi lo scorso 28 maggio il terzo singolo “Per dirti che (mi spiace)”. La cantautrice è in studio per finire quello che sarà il suo primo attesissimo disco d’esordio.

Parlo di te di Martina Beltrami: testo

Ecco il testo ufficiale di Parlo di te di Martina Beltrami: