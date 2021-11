X Factor 2021: anticipazioni quarto Live

X Factor 2021: dove eravamo rimasti

X Factor 2021 torna giovedì 18 novembre 2021 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su NOW con un’altra doppia eliminazione per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika: già del terzo Live ci sono state due eliminazioni, infatti dopo i Westfalia sono tornati a casa Vale Lp e Karakaz, rispettivamente dei team di Emma ed Hell Raton.

X Factor 2021: spoiler quarta puntata

Ora rimangono due ragazzi a testa per Emma, con Le Endrigo e gIANMARIA; Hell Raton, con Baltimora e Versailles; e Mika, con Fellow e Nika Paris. Manuel Agnelli ha conservato il trio originario, potendo schierare ancora Bengala Fire, Erio e Mutonia. La prima manche sarà la consueta e amatissima “giostra”, la performance a catena di tutti e 9 i concorrenti: senza un attimo di respiro e senza sosta, presenteranno uno dopo l’altro i propri singoli già conosciuti dal pubblico da casa. Già alla fine di questa prima manche, uno dei ragazzi dovrà lasciare la trasmissione. Successivamente gli 8 artisti rimasti in gara performeranno in una seconda manche di cover scelte per loro dal proprio giudice, alla fine della quale i due meno votati andranno al ballottaggio e si sottoporranno al giudizio del tavolo.

X Factor 2021: ospiti quarta puntata

Ospiti di questo appuntamento saranno tre giovani e talentuosissimi esponenti della nuova scena musicale italiana: Young Miles, J Lord e Shari, che canteranno “Testamento (La resa dei conti)”, canzone di Bloody Vinyl – che vede tra i protagonisti Slait e i due producer multi-platino Low Kidd e Young Miles – featuring J Lord e Shari che rappresenta un vero e proprio omaggio in musica e barre, in attesa della resa dei conti finale, alla serie italiana dei record Gomorra.

