Docenti aggrediti a scuola, la preside: ho chiesto la Polizia alle entrate

La situazione nelle scuole italiane sta diventando sempre più allarmante. Lo dimostra il recente episodio avvenuto mercoledì 30 aprile in un istituto tecnico-professionale, dove uno studente di seconda superiore, già sospeso per precedenti comportamenti violenti, ha aggredito fisicamente la vicepreside con un calcio e colpito con uno schiaffo un docente accorso in aiuto durante l’intervallo.

Le telecamere di sicurezza hanno registrato l’intera scena, documentando un’aggressione che ha richiesto l’intervento medico per il professore, successivamente recatosi al pronto soccorso prima di sporgere denuncia. Questi eventi non rappresentano casi isolati, ma riflettono un deterioramento dell’ambiente scolastico che sta trasformando luoghi di formazione in spazi di conflitto.

L’intervento delle autorità: misure deterrenti contro la violenza scolastica

Il dirigente scolastico ha lanciato un appello urgente per rafforzare la sicurezza, richiedendo pattuglie di polizia alle entrate dell’istituto, dove il rischio di aggressioni risulta particolarmente elevato. “Ho chiesto pattuglie alle entrate, dove il rischio è più alto. Serve un deterrente, perché molti non sanno neanche le conseguenze di colpire un insegnante”, ha dichiarato con preoccupazione.

Il paragone con gli operatori sanitari evidenzia la gravità della situazione: “Siamo come il personale ospedaliero: aggrediti mentre svolgiamo un servizio essenziale”. La presenza delle forze dell’ordine rappresenterebbe non solo una protezione immediata ma anche un segnale forte per chi ignora le implicazioni legali delle proprie azioni violente, in un contesto dove l’autorità educativa appare sempre più compromessa.

La gestione della crisi: quando il supporto diventa salvezza

Di fronte all’aggressione, la scuola si trova ad affrontare una sfida complessa: proteggere i docenti senza abbandonare lo studente problematico. La vicepreside, nonostante le minacce ricevute, ha espresso preoccupazione per il ragazzo: “Il mio pensiero va a lui. Ha bisogno di supporto, non di essere abbandonato”.

Questa posizione rivela la consapevolezza del ruolo cruciale dell’istituzione scolastica come ultima ancora di salvezza prima della strada. L’episodio ha scosso profondamente la comunità educativa, evidenziando la necessità di integrare interventi disciplinari con percorsi di sostegno psicologico. Il caso solleva interrogativi sul delicato equilibrio tra sicurezza e missione inclusiva dell’istruzione, in un contesto dove ripristinare l’autorità senza perdere la funzione di supporto diventa una sfida quotidiana.