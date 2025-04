Il progetto EASEL: docenti robot e AI a scuola

L’intelligenza artificiale e la robotica stanno rivoluzionando il mondo dell’istruzione a livello globale. Dall’Europa alla Corea del Sud, dagli Stati Uniti al Regno Unito, assistiamo all’integrazione di tecnologie avanzate nelle aule scolastiche. Ciò che sembrava fantascienza – robot e sistemi AI come supporto didattico – è oggi realtà in continua evoluzione, ridefinendo il tradizionale ruolo dell’insegnante.

Il progetto EASEL e i robot sociali

Il progetto europeo EASEL (Expressive Agents for Symbiotic Education and Learning), finanziato dal programma FP7-ICT, rappresenta un’innovazione significativa nell’educazione. L’iniziativa ha sviluppato robot sociali capaci di interazioni empatiche con gli studenti, riconoscendo emozioni e adattando comportamenti in base alle risposte ricevute.

Le sperimentazioni dimostrano come questi dispositivi tecnologici aumentino il coinvolgimento degli alunni, particolarmente efficaci nei contesti di educazione inclusiva, dove offrono percorsi formativi realmente personalizzati.

L’impiego dei robot negli asili in Corea del Sud

La Corea del Sud ha introdotto robot come iRobiQ e Genibo negli asili per insegnare alfabeto e numeri, sviluppando anche competenze relazionali. Il Ministero dell’Istruzione sudcoreano sottolinea: “Questi strumenti non sostituiranno mai gli educatori umani, ma saranno validi assistenti nell’apprendimento.”

Altri esperimenti: Captcha, tutor virtuali e supporto per l’autismo

Il robot Captcha rappresenta un’innovativa soluzione per stimolare l’apprendimento ludico, facilitando conversazioni naturali e offrendo supporto agli studenti con bisogni educativi speciali. La sua capacità di interazione attraverso il linguaggio naturale ha dimostrato risultati significativi nell’inclusione scolastica.

Nel contesto universitario americano, sistemi come Jill Watson del Georgia Institute of Technology stanno rivoluzionando l’assistenza didattica online. Questi tutor virtuali rispondono autonomamente alle domande degli studenti nei forum, garantendo supporto continuo e personalizzato.

Particolarmente significativa è l’esperienza britannica con Kaspar, robot progettato specificamente per bambini con disturbi dello spettro autistico. Attraverso giochi strutturati, Kaspar insegna competenze sociali essenziali, creando un ponte comunicativo dove l’interazione umana tradizionale risulta più complessa.