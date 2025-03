Aiuta uno studente donandogli 120mila euro: lui li investe in criptovalute

Un giovane di 26 anni ha ricevuto una generosa donazione di 120mila euro da parte di un’anziana signora che, spinta da un intento filantropico, desiderava sostenere il suo percorso universitario. La somma, considerevole, era destinata a coprire le spese di istruzione dello studente, permettendogli di frequentare un’università prestigiosa e costruire il proprio futuro accademico.

I fatti si sono svolti a Torino, dove la benefattrice ha deciso di contribuire concretamente alla formazione del ragazzo, dimostrando quanto il supporto agli studi superiori possa rappresentare un gesto significativo nella vita di un giovane. La donazione si inseriva in un contesto di sostegno all’istruzione come strumento di crescita personale e professionale, un investimento sul futuro delle nuove generazioni.

Tuttavia, ciò che doveva essere un contributo per l’istruzione si è trasformato in una vicenda controversa quando il beneficiario ha deciso di utilizzare il denaro per investimenti in criptovalute. Questa scelta ha ribaltato completamente lo scopo originario della donazione, trasformando un gesto di supporto educativo in un azzardo finanziario, con conseguenze legali che hanno portato il giovane ad affrontare un processo per truffa e stalking.

Dettagli della donazione

La somma di 120mila euro rappresenta un gesto di straordinaria generosità da parte di un’anziana signora torinese, che ha scelto di sostenere economicamente il percorso accademico di un giovane studente di 26 anni. La donazione è avvenuta nell’ambito di un’iniziativa puramente filantropica, motivata dal desiderio di offrire un’opportunità concreta a un ragazzo promettente.

L’anziana benefattrice aveva espresso chiaramente le sue intenzioni: il denaro sarebbe dovuto servire esclusivamente per garantire al giovane l’accesso alle migliori università, permettendogli di costruirsi un futuro solido attraverso un’istruzione di alto livello. Le sue aspettative erano legate alla possibilità di vedere il ragazzo realizzare il suo potenziale accademico senza preoccupazioni economiche.

Tuttavia, ciò che doveva rappresentare un trampolino di lancio verso l’eccellenza universitaria si è trasformato in qualcosa di completamente diverso. Lo studente ha infatti deviato radicalmente dal progetto educativo, utilizzando i fondi donati per avventurarsi nel volatile mondo degli investimenti in criptovalute, tradendo così la fiducia e le intenzioni originarie della benefattrice.

Investimenti in criptovalute

Lo studente ha deciso di utilizzare i fondi ricevuti in modo inaspettato, dirigendoli verso il mercato delle criptovalute anziché verso il percorso accademico previsto. Secondo le dichiarazioni emerse, il giovane ha giustificato questa decisione come una strategia d’investimento lungimirante, sostenendo che tali operazioni finanziarie rappresentassero un modo per massimizzare il valore del denaro ricevuto in vista del proprio futuro professionale.

Nelle sue motivazioni, il 26enne ha fatto riferimento a una pianificazione economica che andava oltre il semplice pagamento delle tasse universitarie, considerando l’investimento in valute digitali come un’opportunità di crescita patrimoniale che avrebbe potuto garantirgli maggiori possibilità in seguito. Tale visione rifletteva un’interpretazione personale del concetto di preparazione al futuro, distante dalle intenzioni filantropiche originarie.

Questa scelta ha tuttavia esposto il denaro donato a notevoli rischi, caratteristici del volatile mercato delle criptovalute, in netto contrasto con lo scopo educativo e di stabilità che la donazione avrebbe dovuto garantire. L’alta volatilità di questi asset digitali ha trasformato ciò che doveva essere un supporto sicuro per l’istruzione in una scommessa finanziaria dalle conseguenze imprevedibili.

Il processo legale

La vicenda è approdata nelle aule di tribunale, con il 26enne ora a processo per i reati di truffa e stalking nei confronti dell’anziana benefattrice. Il caso solleva interrogativi sulla fiducia riposta dalla donna nel giovane studente, che in sua difesa ha dichiarato: “Mia mamma voleva che andassi nelle migliori università del mondo. Li ho investiti per il futuro”. Questa giustificazione, tuttavia, non sembra sufficiente a coprire l’appropriazione indebita dei fondi destinati a un percorso educativo. La legge è chiara: utilizzare denaro ricevuto per uno scopo specifico, impiegandolo diversamente, può configurare un illecito penale.