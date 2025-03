Educatrice su OnlyFans abbandona asilo, sarà personal trainer

Elena, educatrice d’asilo nido parrocchiale di Treviso, ha preso una decisione radicale per il suo futuro professionale dopo essere finita al centro dell’attenzione mediatica per la sua attività su OnlyFans. “Non voglio più fare la maestra“, ha dichiarato, abbandonando definitivamente il ruolo educativo per intraprendere un nuovo percorso come personal trainer, mantenendo parallelamente la sua presenza sulla piattaforma di contenuti per adulti che ha scatenato la controversia.

La scelta del mondo del fitness

Dopo la controversia mediatica, Elena ha deciso di intraprendere un percorso completamente nuovo orientandosi verso il settore del fitness. La sua aspirazione di diventare personal trainer rappresenta non solo un cambio di carriera, ma un’opportunità per esprimere altre passioni e talenti finora rimasti in secondo piano.

Parallelamente, l’ex educatrice non intende abbandonare la sua presenza su OnlyFans, piattaforma che continuerà a rappresentare una componente significativa della sua attività.

La combinazione di questi due percorsi professionali riflette una strategia di diversificazione lavorativa, sempre più comune nell’era digitale, dove molteplici competenze possono coesistere in un portfolio professionale variegato.

Reazioni e dibattito nella comunità

La vicenda di Elena ha trasformato il piccolo paese trevigiano in un teatro di accesi confronti. Nelle chat locali, divenute improvvisamente “bollenti”, si sono delineati due schieramenti opposti.

Da una parte, un gruppo minoritario di genitori, guidato da alcune mamme particolarmente determinate, chiede l’allontanamento dell’insegnante, ritenendo la sua attività su OnlyFans incompatibile con i valori di una scuola cattolica. Dall’altra, numerosi sostenitori difendono la libertà personale di Elena, sottolineando la sua riconosciuta professionalità nell’ambiente scolastico, dove viene descritta come un’educatrice paziente e amorevole con i bambini.

I pettegolezzi e le discussioni hanno rapidamente superato l’ambito scolastico, coinvolgendo l’intera comunità in un dibattito sul confine tra vita privata e responsabilità professionale.

Proposte normative e riflessioni sul ruolo degli insegnanti

La Federazione italiana scuole materne ha avanzato una proposta di introdurre un codice etico per gli insegnanti sui social media. Questa iniziativa, che verrà sottoposta a votazione durante l’assemblea del 30 marzo, rappresenta una risposta alle nuove sfide dell’era digitale.

Il codice mira a stabilire linee guida chiare sul comportamento online dei docenti, ridefinendo i confini tra libertà personale e responsabilità professionale, specialmente per chi opera in contesti educativi cattolici.