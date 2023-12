Graduatorie GPS: novità per l'anno scolastico 2024/2025

Nel panorama educativo italiano, un tema di rilevante interesse per il corpo docente riguarda le recenti evoluzioni nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, il periodo di validità biennale delle GPS si avvia verso la sua conclusione nell’anno scolastico 2023/24. Questa situazione pone le basi per un cambiamento significativo, in attesa di un nuovo regolamento che promette di rivisitare in modo approfondito questa tematica.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) sta considerando l’emanazione di una nuova ordinanza che potrebbe introdurre modifiche agli elenchi, ma solo per l’anno scolastico 2024/25. Questo passaggio è cruciale, poiché il settore attende con ansia un regolamento aggiornato che, tuttavia, è ancora in fase di discussione con i sindacati e richiederà un lungo processo di approvazione prima di diventare effettivo.

Un elemento chiave in questo scenario è il Decreto Milleproroghe 2024, attualmente in fase di finalizzazione. Questo decreto dovrebbe includere una disposizione per la proroga delle GPS, rappresentando un aggiornamento temporaneo e limitato a un solo anno scolastico. Tale proroga è vista come un ponte verso l’approvazione delle nuove normative.

Tuttavia, alcune delle proposte normative del nuovo regolamento hanno già suscitato dibattiti e preoccupazioni, in particolare la decisione di eliminare la seconda fascia delle GPS per l’infanzia e la scuola primaria. Questa mossa ha generato incertezza tra i docenti, che ora attendono con interesse ulteriori sviluppi.

La conferma definitiva della proroga dipenderà dall’approvazione del testo del Decreto Milleproroghe. Solo allora sarà possibile comprendere pienamente le implicazioni di questa decisione per il futuro del sistema educativo italiano.

Un altro aspetto da considerare nel 2024 è l’aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento (GaE). Questo aggiornamento solleva questioni sull’allineamento tra le GaE e la prima fascia delle graduatorie di istituto, un tema che richiederà attenzione e gestione accurata per garantire equità e coerenza nel sistema di reclutamento dei docenti.

In conclusione, l’anno scolastico 2024/25 si preannuncia come un periodo di transizione e di attesa per i docenti italiani. La proroga delle GPS e l’attesa del nuovo regolamento rappresentano un momento cruciale per il settore, con potenziali impatti significativi sul futuro della professione docente in Italia. Resta da vedere come queste evoluzioni influenzeranno il panorama educativo nazionale e la carriera dei numerosi insegnanti che operano nel sistema scolastico italiano.