5 ottimi motivi per imparare il giapponese

Perché studiare il giapponese e come impararlo? Ecco i motivi principali, tra opportunità di lavoro e arricchimento culturale.

Il giapponese è una delle lingue più affascinanti al mondo, motivo per cui è anche tra le più studiate. Con la crescente influenza economica del Giappone e l’espansione delle sue aziende a livello globale, studiare il giapponese dà accesso a una cultura ricca di storia, tradizioni e innovazioni. Ma non solo. Lo studio della lingua nipponica può aprire le porte a importanti opportunità lavorative, permette di godere a pieno dei viaggi nel Paese del Sol Levante e di apprezzare la fiorente cultura giapponese, dai capolavori della letteratura ai celebri film, anime e manga che hanno conquistato il mondo.

Dalla cultura alle opportunità lavorative, ecco 5 motivi per iniziare a studiare il giapponese e consigli su come impararlo in modo efficace.

La ricchezza della cultura giapponese

Lo studio di una lingua straniera aiuta a comprendere meglio la cultura del Paese in cui quella lingua è parlata. E non fa eccezione il giapponese, una lingua rappresentativa di una cultura unica. Le tradizioni culturali nipponiche, infatti, sono radicate nelle persone e dettano il modo in cui scrivono, leggono, ascoltano e parlano.

Ogni aspetto della cultura giapponese è strettamente legato alla lingua, rendendo lo studio del giapponese la chiave d’accesso per comprendere davvero questi elementi culturali. Conoscere il giapponese vuol dire poter apprezzare le sfumature che spesso si perdono nelle traduzioni dei testi, delle opere letterarie, delle poesie classiche come l’Haiku e il Tanka e comprendere fino in fondo la filosofia zen, l’arte del tè e così via.

La cultura pop giapponese

Lo stesso discorso vale per la cultura pop giapponese che ormai ha conquistato tutto il mondo, rendendo lo studio del giapponese particolarmente allettante per gli appassionati di anime, manga, videogiochi e musica J-Pop. Dietro la scelta di imparare il giapponese, spesso, c’è proprio la passione per queste risorse di intrattenimento, che in alcuni casi non vengono tradotte, sono disponibili solo in poche lingue o addirittura non superano i confini nazionali. I videogiochi giapponesi, anime e manga con le loro storie intricate e i personaggi memorabili, infatti, offrono una visione che può essere pienamente apprezzata solo conoscendo la lingua.

Inoltre, la comprensione del giapponese permette di entrare in contatto con i creator e con le community online giapponesi. Insomma, la cultura pop giapponese è di sicuro una forte motivazione per apprendere questa lingua affascinante.

Un’economia in espansione

L’economia giapponese è la terza al mondo ed è particolarmente attiva in settori come la tecnologia, l’automotive, la robotica e la finanza. Tanto basta per comprendere quanto sia utile lo studio della lingua giapponese per espandere le proprie opportunità lavorative e di business, sia in Italia che in Giappone. Avere competenze linguistiche in giapponese può fare la differenza nella ricerca di lavoro, soprattutto in ruoli che richiedono comunicazione diretta con sedi o partner giapponesi.

Il Giappone è anche una meta ambita per gli studenti internazionali grazie alla rinomata qualità delle sue università e alle borse di studio disponibili. La conoscenza del giapponese non solo facilita l’integrazione e la vita quotidiana in Giappone, ma è spesso un requisito necessario per accedere a determinati programmi e borse di studio offerte dal governo giapponese e da altre istituzioni.

Viaggiare in Giappone

Se si conosce la lingua del Paese in cui si viaggia, il viaggio diventa più piacevole. Essere in grado di comunicare in giapponese facilita l’interazione con i locali, permettendo di esplorare il Paese in modo più autentico e meno turistico. In questo modo, il viaggio non sarà solo un’occasione di svago, ma anche di arricchimento personale.

La conoscenza della lingua, poi, ha vantaggi concreti: permette di leggere e comprendere segnali stradali per spostarsi più agevolmente, scoprendo anche luoghi nascosti e meno frequentati dai turisti. In altre parole, viaggiare in Giappone conoscendo il giapponese trasformerà un semplice viaggio in un’immersione totale nella cultura e nelle tradizioni del Paese.

Allena la mente

Studiare una nuova lingua, come il giapponese, offre numerosi benefici cognitivi e culturali. Alcuni studi hanno dimostrato che il bilinguismo e lo studio di una lingua straniera possono potenziare la memoria e migliorare le capacità cognitive. Per di più, la struttura unica del giapponese, con i suoi diversi sistemi di scrittura (hiragana, katakana e kanji), stimola il cervello in modi nuovi, rendendolo più flessibile e aumentando la capacità mnemonica.

La conoscenza del giapponese, così come di qualsiasi altra lingua straniera molto diversa dalla propria, apre la mente a nuovi modi di pensare e di vivere, arricchendo la prospettiva personale e promuovendo l’empatia verso altre culture, un vantaggio che può portare benefici sia nella vita privata che in quella professionale.

Come imparare il giapponese in modo efficace

Come iniziare a studiare il giapponese in Italia? Studiare il giapponese da autodidatta può essere difficile per la complessità linguistica e per la mancanza di interazione con chi conosce la lingua e la cultura. Uno dei rischi è quello di perdere la motivazione. L’insegnamento della lingua come esperienza culturale e non solo come studio teorico permette di comprendere e interfacciarsi davvero con un modo diverso di pensare e di intendere il mondo.

Ed è proprio ciò che fa Japonika, l’accademia online che vuole rendere l’apprendimento del giapponese accessibile, coinvolgente e autentico andando oltre il rigido approccio accademico.

L’offerta di Japonika comprende:

Classi online : le lezioni di giapponese si tengono soprattutto online tramite la piattaforma Zoom con insegnanti madrelingua. Le lezioni sono live, ma vengono registrate e rese disponibili per tutta la durata del corso nell’area riservata dello studente. Viene fornito materiale didattico creato internamente, con spiegazioni del tutto in italiano;

: le lezioni di giapponese si tengono soprattutto online tramite la piattaforma Zoom con insegnanti madrelingua. Le lezioni sono live, ma vengono registrate e rese disponibili per tutta la durata del corso nell’area riservata dello studente. Viene fornito materiale didattico creato internamente, con spiegazioni del tutto in italiano; Videocorsi : sono ideali per chi non può partecipare alle lezioni live per motivi lavorativi o personali. Questi corsi offrono comunque una componente di interazione umana, permettendo agli studenti di entrare nella community e interagire con i “sensei”;

: sono ideali per chi non può partecipare alle lezioni live per motivi lavorativi o personali. Questi corsi offrono comunque una componente di interazione umana, permettendo agli studenti di entrare nella community e interagire con i “sensei”; Abbonamenti mensili con materiale : contenuti video e PDF di supporto all’apprendimento sono disponibili sul portale Patreon. I contenuti sono divisi per livello JLPT (N5 – N4 – N3) e includono anche commenti su manga e anime;

: contenuti video e PDF di supporto all’apprendimento sono disponibili sul portale Patreon. I contenuti sono divisi per livello JLPT (N5 – N4 – N3) e includono anche commenti su manga e anime; Lezioni private su Zoom: per potenziare e migliorare il proprio giapponese, è possibile richiedere lezioni private che verranno personalizzate dagli insegnanti in base alle esigenze degli studenti.

Inoltre, ogni classe ha accesso a un gruppo Telegram e a Discrod Japonika offrendo così agli studenti la possibilità di confrontarsi, studiare insieme e condividere la propria passione per il Giappone, anche al di fuori della classe virtuale. Nei corsi è incluso il materiale per studiare giapponese: le dispense sui sistemi di scrittura hiragana, katakana e gli ideogrammi, insieme al libro di testo con oltre 150 pagine in PDF con dialoghi, spiegazioni ed esercizi.

Japonika prevede anche una lezione di prova gratuita prima di ogni sessione e un test finale facoltativo per valutare i propri progressi.

Livelli e certificazioni

Japonika è la soluzione ideale per chiunque voglia approfondire la conoscenza della lingua giapponese, da principianti assoluti fino ai livelli più avanzati.

I corsi proposti da Japonika sono suddivisi in moduli, acquistabili separatamente e riproposti ad ogni sessione, cosicché ognuno possa scegliere ciò di cui ha bisogno.

I corsi seguono il programma ufficiale del JLPT (Japanese Language Proficiency Test, la certificazione ufficiale che attesta il livello di conoscenza della lingua giapponese). Il JLPT ha cinque livelli: si inizia dal più basso (N5) fino ad arrivare a quello più alto (N1):

N5: livello introduttivo

N4: livello base

N3: livello intermedio

N2: livello avanzato

N1: livello madrelingua.

Ad esempio, il Modulo 1 del livello N5 copre dalle basi fino a metà livello N5, con approfondimenti culturali. Il Modulo 2 completa il programma per l’esame di certificazione JLPT N5 e introduce argomenti fondamentali come le subordinate e le coordinate. Il Modulo 3, invece, è incentrato sul ripasso del livello N5 e l’introduzione al livello N4.

Oltre ai corsi base di lingua, per chi desidera una preparazione specifica per l’esame JLPT N5, Japonika propone il corso N5 Master che comprende esercitazioni pratiche di ascolto, lettura e comprensione del testo, ripasso dei 110 kanji e simulazioni d’esame, seguite poi dalla correzione in classe con gli insegnanti.

Conclusioni

La semplice voglia di studiare giapponese è sicuramente la prima motivazione per farlo. Tuttavia, abbiamo visto come imparare la lingua nipponica possa portare benefici non solo a livello accademico ma anche personale, mentale e lavorativo. Non è di certo la lingua più facile al mondo, ma con il giusto metodo può essere più semplice sia per studenti che per lavoratori. Con l’offerta didattica di Japonika, che include lezioni online, corsi preregistrati, abbonamenti mensili e lezioni private, apprendere il giapponese diventa un’esperienza accessibile a tutti.