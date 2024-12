ANNA, l'app che ti aiuta a studiare: ecco come funziona

Nel panorama sempre più vasto delle applicazioni educative, ANNA si distingue come un vero e proprio tutor virtuale capace di rivoluzionare il modo in cui gli studenti affrontano lo studio. Come abbiamo visto in un precedente articolo sull’app ANNA, si tratta di una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che offre supporto personalizzato, aiutando a comprendere e assimilare meglio i contenuti delle materie scolastiche e universitarie.

In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, ANNA rappresenta l’evoluzione dello studio tradizionale, integrando strumenti avanzati per facilitare l’apprendimento e rendere il processo più interattivo e coinvolgente.

Come funziona ANNA?

Ma come funziona esattamente ANNA? In questo articolo approfondiremo le sue caratteristiche e scopriremo come può diventare un prezioso alleato nello studio quotidiano.

Per iniziare ad utilizzare ANNA, basta seguire alcuni semplici passi:

Accedi al sito: Visita il sito web di ANNA e clicca su “Prova Gratis”. L’interfaccia è intuitiva e user-friendly, pensata per facilitare l’accesso anche ai meno esperti di tecnologia. Crea il tuo account gratuito: Compila il modulo di registrazione inserendo le tue informazioni personali, come nome, cognome, indirizzo email e crea una password sicura. La creazione di un account gratuito ti permetterà di caricare i primi cinque documenti, ed effettuare un massimo di 50 domande e 5 test. Carica i documenti: Una volta effettuata la registrazione e l’accesso al tuo account, puoi iniziare a caricare i documenti che desideri far analizzare da ANNA. La piattaforma supporta una vasta gamma di formati, offrendo grande flessibilità:

File Testuali : Puoi caricare documenti in formato PDF, eBook, Word, PowerPoint, Excel o file di testo semplice. Questo ti permette di utilizzare materiali didattici già in tuo possesso senza necessità di conversioni.

: Puoi caricare documenti in formato PDF, eBook, Word, PowerPoint, Excel o file di testo semplice. Questo ti permette di utilizzare materiali didattici già in tuo possesso senza necessità di conversioni. Cartelle : Questa è forse la funzione più potente di ANNA. Crea una cartella, seleziona i documenti della tua libreria che vuoi mettere in relazione ed ANNA li elaborerà come fossero un documento solo.

Immagini e Scansioni : Se hai un libro fisico o degli appunti scritti a mano, puoi scansionarli o fotografarli e caricare le immagini sulla piattaforma. ANNA è in grado di elaborare il testo dalle immagini grazie alla tecnologia OCR (Optical Character Recognition).

: Se hai un libro fisico o degli appunti scritti a mano, puoi scansionarli o fotografarli e caricare le immagini sulla piattaforma. ANNA è in grado di elaborare il testo dalle immagini grazie alla tecnologia OCR (Optical Character Recognition). Input Audio e Video : Per coloro che preferiscono l’apprendimento uditivo o visivo, ANNA permette di caricare file audio o video. Puoi registrare la tua voce, caricare lezioni registrate o persino utilizzare video live.

: Per coloro che preferiscono l’apprendimento uditivo o visivo, ANNA permette di caricare file audio o video. Puoi registrare la tua voce, caricare lezioni registrate o persino utilizzare video live. Pagine Web: Se stai studiando contenuti online, puoi inserire l’URL della pagina web e ANNA elaborerà il testo per te.

Dopo aver caricato il documento, cliccando su “Apri”, ANNA mette a disposizione quattro strumenti estremamente utili:

Q&A Mappa Logica Test Quickcards

Vediamo insieme in cosa consistono tramite un esempio concreto. Per testare le funzionalità di ANNA, infatti, abbiamo caricato il primo capitolo de “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, un classico della letteratura italiana spesso oggetto di studio nelle scuole.

Q&A

Questo è uno strumento estremamente accurato, che funziona come un assistente virtuale che risponde alle tue domande relative al contenuto caricato.

Ad esempio, abbiamo chiesto: “Cosa chiedono i Bravi a Don Abbondio?” ANNA ha fornito la risposta giusta: “I Bravi chiedono a Don Abbondio di non celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia”

Non solo, ANNA cita anche i passaggi del testo da cui ha tratto le informazioni, permettendoti di verificare e approfondire ulteriormente.

Abbiamo trovato Q&A particolarmente utile per chiarire dubbi, prepararsi per interrogazioni o esami, approfondire aspetti specifici del testo o creare output come tabelle, elenchi, riassunti, etc., scaricabili ed utilizzabili anche al di fuori dall’app.

Mappa Logica

ANNA è in grado di generare automaticamente una mappa mentale del documento caricato, aiutandoti a visualizzare le connessioni tra i vari concetti, personaggi e tematiche. Nel caso del primo capitolo de “I Promessi Sposi”, la mappa concettuale ad esempio evidenzia:

Personaggi Principali : Don Abbondio, Renzo Tramaglino, Lucia Mondella, Don Rodrigo, i Bravi.

: Don Abbondio, Renzo Tramaglino, Lucia Mondella, Don Rodrigo, i Bravi. Temi Chiave : L’abuso di potere, la paura dell’autorità, l’ingiustizia sociale.

: L’abuso di potere, la paura dell’autorità, l’ingiustizia sociale. Eventi Principali: L’incontro tra Don Abbondio e i Bravi, l’intimidazione subita, la preoccupazione di Don Abbondio.

La mappa concettuale può essere stampata oppure scaricata in formato word o powerpoint, dando vita a delle slide davvero ben fatte. Il tutto con un solo clic!

Test

Uno degli aspetti più apprezzati di ANNA è la possibilità di creare test personalizzati basati sul contenuto del documento caricato. Puoi scegliere:

Numero di Domande : 5, 10, 15 o 20 domande, a seconda della profondità con cui desideri testare le tue conoscenze.

: 5, 10, 15 o 20 domande, a seconda della profondità con cui desideri testare le tue conoscenze. Tipologia di Domande: Risposta aperta, risposta chiusa, scelta singola o multipla.

Dopo aver generato il test, puoi rispondere direttamente sulla piattaforma. ANNA corregge automaticamente le risposte, fornendo feedback dettagliati e indicando le correzioni necessarie.

Nel nostro esempio, queste sono alcune domande che ANNA ci ha proposto:

Chi sono le persone che minacciano Don Abbondio di non fargli sposare Renzo e Lucia?

Come reagisce Don Abbondio dopo l’incontro con i Bravi?

Chi è Perpetua?

Le risposte vengono valutate, e ANNA fornisce riferimenti al testo originale per aiutarti a comprendere meglio gli errori e approfondire le tue conoscenze.

Quickcards

Le Quickcards sono riassunti sintetici dei principali temi e concetti del testo. Presentate con una grafica accattivante, queste schede ti aiutano a fissare i punti chiave in maniera efficace.

Ad esempio, ANNA ci ha fornito una scheda sulle figure di Don Abbondio e Don Rodrigo:

Don Abbondio : Un curato di campagna timoroso e remissivo, rappresenta l’uomo comune che si piega di fronte al potere.

: Un curato di campagna timoroso e remissivo, rappresenta l’uomo comune che si piega di fronte al potere. Don Rodrigo: Un signorotto prepotente e arrogante, simbolo dell’abuso di potere e dell’ingiustizia sociale.

Le Quickcards possono essere stampate o salvate, rendendole uno strumento ideale per ripassi veloci prima di un’interrogazione o un esame.

Un’App assolutamente da provare

Dopo diversi giorni di test, possiamo dire che ANNA si pone come un’innovativa soluzione per migliorare l’esperienza di studio. Con la sua capacità di adattarsi alle esigenze individuali e di fornire supporto personalizzato, rappresenta un valido aiuto per studenti di ogni livello.

L’esempio pratico dell’analisi del primo capitolo de “I Promessi Sposi” dimostra come ANNA possa facilitare la comprensione di testi complessi, rendendo lo studio più efficace e meno faticoso. Grazie ai suoi strumenti, puoi approfondire tematiche, testare le tue conoscenze e organizzare il materiale di studio in modo ottimale.

Se sei alla ricerca di un modo innovativo per migliorare le tue performance scolastiche e rendere il processo di apprendimento più interattivo e coinvolgente, ANNA potrebbe essere l’app che fa per te. Provala Gratuitamente e scopri come può trasformare il tuo modo di studiare!

Articolo in collaborazione con Lab-H9