COME AFFRONTARE BENE LA PRIMA MEDIA. Per gli studenti che hanno terminato da poco le scuole elementari si apre un nuova capitolo della loro vita scolastica, la prima media, che inaugura l’entrata ufficiale nella scuola media. Ciò significa diventare più grandi, imparare nuove materie e conoscere nuovi compagni e nuovi insegnanti. Cominciare la prima media, insomma, significa intraprendere un nuovo percorso che segna il passaggio definitivo dall’infanzia all’adolescenza. Come iniziare al meglio questo nuovo cammino chiamato scuola media, facendo colpo sui nuovi compagni di classe e sui nuovi insegnanti? Scopriamolo insieme!

Legg anche: Il metodo di studio giusto per la scuola media

PRIMA MEDIA: COME PREPARARSI. Siamo ancora in piena estate, ma non è mai troppo presto per prepararsi al primo giorno di scuola! La prima cosa importante per iniziare al meglio la prima media è fare colpo sui professori, per cui cerchiamo di riservare un’oretta al giorno allo studio, ripassando gli argomenti affrontati durante la quinta elementare. Questo ci tornerà utile nel momento in cui faremo le prove d’ingresso di prima media: se infatti facciamo un bel ripasso durante l’estate, risponderemo bene a tutte le domande e faremo di sicuro una bella figura!

Altra cosa importante è esercitarsi nella lettura e nella scrittura. Mentre siamo al mare a prendere il sole, da brave persone grandi che stanno per iniziare la scuola media tiriamo fuori un bel libro e leggiamolo. Per esercitarci nella scrittura invece, possiamo scrivere ogni giorno il diario delle nostre vacanze, scrivendo tutto quello che facciamo di bello, attaccando qualche foto e qualche ricordo delle giornate. A cosa serve tutto questo? Allenarsi nella lettura e nella scrittura ci aiuterà ad esprimerci meglio, facendoci fare una bella figura con gli insegnanti o con altri adulti!

PRIMA MEDIA: COME VESTIRSI? Parlare e scrivere bene è molto importante, ma anche l’occhio vuole la sua parte! A scuola bisogna andare puliti e ordinati, proprio come gli adulti al lavoro: cosa penseremmo se un insegnante venisse a scuola con la pancia di fuori o le unghie sporche? Ricordiamoci sempre che dobbiamo trascorrere delle ore con altre persone, quindi nel rispetto di tutti bisogna avere cura della nostra igiene e utilizzare un abbigliamento adatto: si può essere fashion e alla moda anche senza esagerare!

Vedi anche: Outfit primo giorno di scuola media: come vestirsi

COME COMPORTARSI IN PRIMA MEDIA. Allora… ci esprimiamo bene, ci vestiamo puliti e ordinati… cosa manca? Manca un’altra cosa importante, il comportamento adeguato! Innanzitutto, non siamo più alle scuole elementari, quindi rivolgiamoci agli insegnanti chiamandoli “professori” e non “maestri”. Durante le spiegazioni stiamo attenti, chiediamo chiarimenti se non capiamo qualcosa, e se non siamo d’accordo con qualcuno esprimiamo la nostra opinione educatamente, senza offendere o parlare mentre parla un altro.

PRIMA MEDIA: COME SOCIALIZZARE. In prima media troveremo probabilmente nuovi compagni di classe, per cui è molto importante iniziare ad instaurare fin da subito un bel rapporto! All’inizio sarà dura rompere il ghiaccio, ma una volta trovati gli argomenti giusti, troveremo qualcuno con cui andremo molto d’accordo e con cui stringeremo una bella amicizia. Per fare amicizia sfruttiamo il momento prima di entrare in classe, l’intervallo e quando usciamo da scuola: se qualcuno abita vicino casa nostra, possiamo proporre di andare a scuola insieme, oppure durante l’intervallo offriamo un po’ della nostra merenda.

PRIMA MEDIA: COME STUDIARE? Infine, alla scuola media dobbiamo adottare un nuovo metodo di studio! All’inizio non sarà semplice, perché ci sono nuove e tante materie, ma con il passare del tempo riusciremo ad organizzarci bene. L’importante è seguire gli insegnanti mentre spiegano, annotare qualche appunto se serve, e fare i compiti giornalmente.