Chi ha letto le opere di Oscar Wilde sa quanto valore hanno gli aforismi e le citazioni di questa’autore, sicuramente tra i più citati al mondo proprio per la sua capacità di comunicare grazie a frasi brevi sia grandi verità universali sull’amore e sull’amicizia che motti di spirito sulle donne, sulla società in generale e su alcuni stili di vita.

Per questo abbiamo pensato di raccogliere i più importanti aforismi di Oscar Wilde in modo da avere un elenco completo delle sue frasi più famose da inserie in temi, ricerche e tesine senza perder tempo a ricercarli in giro per il web. Ecco quindi per voi una raccolta di citazioni celebri di Oscar Wilde, sperando di invogliarvi, qualora non lo sveste ancora fatto, a conoscere l’autore più da vicino leggendo almeno uno dei suoi libri!

OSCAR WILDE FRASI E CITAZIONI DA CONOSCERE ASSOLUTAMENTE

Le frasi di Wilde, come dicevamo, sono famosissime ma se per caso ve ne foste persa qualcuna per strada, ecco una piccola raccolta con quelle più conosciute. Tra queste qualcuna l’avrete di certo citata, o scritta sul vostro diario di scuola… Scommettiamo?

L’inferno e il paradiso sono tutti e due dentro di noi (dal romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”)

A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.

Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni.

Le domande non sono mai indiscrete. Lo sono, talvolta, le risposte.

L’ottimista pensa che questo sia il migliore dei mondi possibili. Il pessimista sa che è vero.

FRASI DI OSCAR WILDE IN INGLESE

Come non citare le sue frasi in inglese, la sua lingua madre? Non ci facciamo mancare nulla, come potete constatare. Perciò, se ne aveste bisogno, ecco le frasi più famose di Wilde in inglese…tutte a portata di mano:

“Be yourself; everyone else is already taken” (Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso)

“Always forgive your enemies; nothing annoys them so much” (Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più)

“I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying” (Spesso sostengo lunghe conversazioni con me stesso e sono così intelligente che a volte non capisco nemmeno una parola di quello che dico)

“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all” (Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più)

“There are only two tragedies in life: one is not getting what one wants, and the other is getting it” (Ci sono solo due tragedie nella vita: una e’ non ottenere quello che si vuole,e l’altra e’ ottenerlo).

OSCAR WILDE: AFORISMI SULL’AMORE

Non c’è scrittore al mondo che non abbia scritto sull’amore. Oscar Wilde è celebre per le sue frasi sentimentali e amorose, ed è tra i più citati di sempre, perciò non potevano mancare le sue frasi più conosciute sull’amore.

L’unica differenza tra un flirt e l’amore eterno è che un flirt dura più a lungo.

L’amore non è cieco, è presbite: prova ne sia che comincia a scorgere i difetti man mano che s’allontana.

Chi, essendo amato, può dirsi povero?

È l’amore, e non la filosofia tedesca, la vera spiegazione di questo mondo, e Dio solo sa qual è la spiegazione dell’altro mondo.

Quando cerchi sinceramente l’amore, lo trovi che ti sta aspettando

FRASI DI OSCAR WILDE SULLE DONNE

La donna è sempre stata una grande protagonista della letteratura. Ovviamente il nostro autore non si è sotratto all’arduo compito di immortalare lo spirito femminile con poche, argute parole. Vi riportiamo un piccolo elenco di frasi sulle donne scritte da Wilde:

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese.

Una donna è felice fino a quando riesce ad avere l’aria di essere dieci anni più giovane della figlia.

Le donne ci ispirano il desiderio di creare capolavori e ci impediscono sempre di realizzarli.

La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne… solo adorate.

Le donne ci amano per i nostri difetti. Se ne abbiamo abbastanza, ci perdonano tutto, anche la nostra intelligenza.

FRASI OSCAR WILDE SULL’AMICIZIA

Dopo l’amore e le donne, gli aforismi più ricercati sono su un altro nobile sentimento: l’amicizia. Wilde fu maestro in questo, così molti ragazzi vanno alla ricerca delle sue frasi più famose per rendere omaggio all’amicizia. Ecco alcune frasi, tra le più conosciute, scritte da Oscar Wilde:

Un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e, nonostante questo, continua a frequentarti.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico.

L’amicizia è più tragica dell’amore perché dura più a lungo.

Fra uomini e donne non può esserci amicizia. Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia.

Non mi farò mai più un amico in vita mia, ma forse alcuni

OSCAR WILDE: VITA E RIASSUNTI DEI SUOI LIBRI

Dopo tutte queste citazioni, non sarà il caso di rispolverare qualche appunto o approfondimento sulle opere di Wilde? Ecco le nostre risorse: