Neurologia: come superare l'esame

ESAME DI NEUROLOGIA: COME STUDIARE E RISPONDERE BENE ALLE DOMANDE. La Neurologia è una branca della Medicina, che studia il Sistema Nervoso Centrale, Periferico e Somatico. L’esame di Neurologia è presente in diversi corsi di Laurea, e tra i principali ricordiamo:

triennale in scienze delle attività motorie e sportive

magistrale in biotecnologie mediche neurobiologia, veterinarie e farmaceutiche

medicina e chirurgia

odontoiatria e protesi dentaria

scienze cognitive

scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

corsi di laurea vecchio ordinamento equipollenti alle lauree già indicate

L’esame di neurologia è un esame delicato che richiede molta preparazione ed attenzione ai piccoli particolari; soprattutto per chi in futuro, come i medici, passerà alla pratica. Come possiamo dunque affrontare lo studio della Neurologia così da superare l’esame? Bastano alcune semplici linee guida, che spiegheranno come organizzare lo studio in modo più efficiente, così da affrontare sicuri e tranquilli l’esame.

ESAME DI NEUROLOGIA: QUALI ARGOMENTI RIPASSARE. Prima di passare al libro di Neurobiologia, occorre riprendere anatomia, in particolare, ripassare quella del Sistema Nervoso Centrale, Periferico e Somatico, poi quella generale dei vari apparati, soprattutto quello circolatorio, che è strettamente correlato a quello neurologico. Se siete in possesso di appunti o schemi preparati bene, che magari avete utilizzato per preparare l’esame di Anatomia, vi possono essere molto utili, soprattutto per quanto riguarda la tempistica. Neurologia è un esame impegnativo e lungo, per cui avere materiale riassuntivo di anatomia, vi farà guadagnare tempo. A questo punto, potete passare al libro di Neurologia!

ESAME DI NEUROLOGIA: COME STUDIARE PER RISPONDERE BENE ALLE DOMANDE. Per una preparazione ottima e per superare Neurologia, dovrete focalizzare lo studio soprattutto sugli argomenti riguardanti le funzioni principali del cervello in età infantile, adolescenziale e adulta e quindi tutte le malattie del sistema nervoso, soprattutto malattie degenerative, tumori, processi infiammatori, epilessia, affezioni midollari, vascolari, malattie del sistema neuromuscolare e i disordini delle funzioni di coscienza e delle corticali superiori. Usate, per non sbagliare, il testo consigliato dal vostro docente di corso! Neurologia è un esame che, per essere superato, richiede grande impegno, molto studio e un’ottima memoria. Cercate mano a mano, di fare degli schemi riassuntivi, da poter consultare andando avanti con lo studio e per semplificare il ripasso finale.

ESAMI UNIVERSITARI: TUTTO SUL METODO DI STUDIO. Non perderti i nostri consigli su come studiare all’università: