Globalizzazione: tutti i collegamenti per la Maturità

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA GLOBALIZZAZIONE: COME FARE

La prima cosa da fare è documentarsi bene, per cui è il caso di fare un bel giro sul Web o in biblioteca e approfondire tutto quello che riguarda la globalizzazione. Il consiglio è di aprire la mente e cercare a tutto tondo: testi scritti, immagini, documenti audiovisivi, film, serie tv, documentari, giornali, riviste, ecc… leggendo vi inizierete a fare un’idea per fare i collegamenti. Una volta raccolto tutto il materiale che serve, iniziate a ragionare sul serio sui collegamenti da inserire.

COLLEGAMENTI ESAME DI MATURITÀ SULLA GLOBALIZZAZIONE

Un secondo consiglio riguarda l’argomento. Prima di scegliere i collegamenti dovete pensare che una tematica così ampia vi farebbe impazzire. Perciò restringete il campo: una volta documentati saprete capire quale argomento sulla globalizzazione vi interessa approfondire: per esempio, il lato economico, il lato alimentare, il lato ambientale ecc… Una volta stabilito ciò, potete iniziare a selezionare i collegamenti da inserire. Noi vi proponiamo alcuni spunti, così che possiate scegliere i più adatti:

Collegamenti Italiano : Pirandello e l’identità dell’individuo: la maschera

: Pirandello e l’identità dell’individuo: la maschera Collegamenti Storia : Cos’è la Globalizzazione; o la guerra fredda; il villaggio globale.

: Cos’è la Globalizzazione; o la guerra fredda; il villaggio globale. Collegamenti Greco : Epitteto: l’uomo cittadino del mondo

: Epitteto: l’uomo cittadino del mondo Collegamenti Filosofia : il Capitalismo

: il Capitalismo Collegamenti Psicologia: la diffusione di una mentalità individualista che rompe la struttura usuale della società.

la diffusione di una mentalità individualista che rompe la struttura usuale della società. Collegamenti Inglese: Orwell 1984 e il passo del grande fratello

Orwell 1984 e il passo del grande fratello Collegamenti Musica: Il rock e il pop

Il rock e il pop Collegamenti Geografia Astronomica : Inquinamento e surriscaldamento globale, la Terra. Protocollo di Kyoto

: Inquinamento e surriscaldamento globale, la Terra. Protocollo di Kyoto Collegamenti Informatica: I mezzi di comunicazione moderni e Internet

I mezzi di comunicazione moderni e Internet Collegamenti Economia: l’economia che cambia: le multinazionali; oppure Globalizzazione, New Economy, E-Commerce

l’economia che cambia: le multinazionali; oppure Globalizzazione, New Economy, E-Commerce Collegamenti Finanza : la Spesa Pubblica

: la Spesa Pubblica Collegamenti Francese: I Salons parigini e la globalizzazione artistica

I Salons parigini e la globalizzazione artistica Collegamenti Spagnolo: Origini ed evoluzione del Colonialismo

Origini ed evoluzione del Colonialismo Collegamenti Matematica: Massimi e minimi

Massimi e minimi Collegamenti Storia dell’arte: Andy Warhol e La Pop Art

Andy Warhol e La Pop Art Collegamenti Educazione Fisica: Obesità come risultato di una vita troppo sedentaria

Obesità come risultato di una vita troppo sedentaria Collegamenti Diritto: Democrazia e corpo elettorale nel mondo

TESINA SULLA GLOBALIZZAZIONE: COME SCRIVERLA

Ora che tutto è a posto, non vi resta che iniziare a scrivere! La tesina deve avere una bella introduzione, in cui esporrete l’argomento in generale e dove spiegherete il motivo della scelta e farete una panoramica sugli argomenti scelti. Nella parte centrale del testo dividete la tesina in capitoli e in ognuno dei quali inserirete un singolo argomento. Infine, non dimenticate la conclusione e la bibliografia, ma soprattutto delle belle immagini da inserire nel testo!

MATURITÀ: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

