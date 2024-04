Collegamenti Maturità sulla Follia

Noi di Studentville abbiamo pensato di suggerirvi i collegamenti, per tutte le scuole, di un argomento abbastanza in voga tra gli studenti: la follia. Vediamo allora come impostare un’eventuale elaborato sulla follia e quali collegamenti poter effettuare.

MATURITÀ: COME IMPOSTARE IL LAVORO PER UNA TESINA SULLA FOLLIA

La follia è un argomento che facilmente si adatta ad un elaborato, in quanto offre la possibilità di collegare diverse discipline. Per poter fare un ottimo lavoro bisogna documentarsi bene sulla tematica, effettuando varie ricerche. Per prima cosa fate una ricerca sul significato di follia: cos’è, come avviene, cosa comporta, gli studi effettuati ecc… Successivamente iniziate a collegare il tema centrale alle varie discipline, documentandovi sugli argomenti scelti. Raccogliete più materiale possibile: articoli, appunti, video, immagini, canzoni, in modo da avere un quadro completo sull’argomento. Qual è il vantaggio per questo genere di tesina? Essendo un tema molto dibattuto potrebbe capitarvi anche come tema durante la prima prova della Maturità. Sceglietela e sarete prontissimi!

COLLEGAMENTI SULLA FOLLIA

Quali argomenti e quali materie collegare? Ecco qualche suggerimento per ogni singola materia:

Storia : Hitler; Rasputin

: Hitler; Rasputin Italiano : Luigi Pirandello (Uno, Nessuno e Centomila, Il treno ha fischiato); Italo Svevo (La coscienza di Zeno)

: Luigi Pirandello (Uno, Nessuno e Centomila, Il treno ha fischiato); Italo Svevo (La coscienza di Zeno) Filosofia : Sigmund Freud (la nevrosi); Karl Jaspers; Nieztsche; Erasmo da Rotterdam (Elogio della follia)

: Sigmund Freud (la nevrosi); Karl Jaspers; Nieztsche; Erasmo da Rotterdam (Elogio della follia) Latino : Tacito (la follia di Nerone); Svetonio; Seneca (Fedra, Medea)

: Tacito (la follia di Nerone); Svetonio; Seneca (Fedra, Medea) Inglese : Virginia Woolf; Stevenson (Lo strano caso del dr Jekyll e mr Hyde); Lewis Carrol (Le avventure d Alice nel paese delle meraviglie – il cappellaio matto)

: Virginia Woolf; Stevenson (Lo strano caso del dr Jekyll e mr Hyde); Lewis Carrol (Le avventure d Alice nel paese delle meraviglie – il cappellaio matto) Francese : Gerard de Nerval (Aurélia)

: Gerard de Nerval (Aurélia) Tedesco : Friedrich Durrennatt (De Physiken)

: Friedrich Durrennatt (De Physiken) Fisica : Albert Einstein

: Albert Einstein Biologia : il sistema nervoso

: il sistema nervoso Psicologia : la schizofrenia

: la schizofrenia Storia dell’arte : Vincent Van Gogh; Gericault; Munch (L’urlo)

: Vincent Van Gogh; Gericault; Munch (L’urlo) Greco : Sofocle (Aiace); Euripide (Eracle furente)

: Sofocle (Aiace); Euripide (Eracle furente) Matematica : l’equilibrio di Nash

: l’equilibrio di Nash Canto : Renato Zero (Matti); Simone Cristicchi (Ti regalerò una rosa)

: Renato Zero (Matti); Simone Cristicchi (Ti regalerò una rosa) Storia della Musica : Schumann

: Schumann Scienze : il medico nazista Josef Mengele

: il medico nazista Josef Mengele Cinema : Train de vie (il folle del villaggio); Gothika

: Train de vie (il folle del villaggio); Gothika Discipline grafiche e pittoriche: Marvel Comics (Goblin)

