Collegamenti sulla Solitudine: percorso in tutte le materie

Eccoci qui: iniziare non è mai facile, lo sappiamo! La prima cosa da fare è documentarsi sull’argomento, sul concetto di solitudine e in quali ambiti viene affrontato. fate quindi una bella ricerca sul Web e se avete tempo leggete qualche saggio o qualche libro in biblioteca.

Raccolto un po’ di materiale, avrete una buona base da cui partire e con cui scrivere l’introduzione, nella quale scriverete poi il motivo che vi ha spinto a scegliere l’argomento e illustrerete il percorso con i collegamenti. Durante questa fase raccogliete alcune belle immagini, che vi serviranno per rendere più invitante il vostro lavoro!

COLLEGAMENTI SULLA SOLITUDINE

La seconda fase è reperire i collegamenti: come fare? Vi verranno in mente mille idee e mille dubbi, ma alla fine troverete gli argomenti che più saranno in armonia tra di loro. Capiamo bene che non è per niente facile, quindi abbiamo deciso di aiutarvi con qualche piccolo suggerimento:

Collegamenti Storia: la solitudine dell’uomo di fronte ai due grandi conflitti mondiali

la solitudine dell’uomo di fronte ai due grandi conflitti mondiali Collegamenti Italiano: Pirandello, alienazione e solitudine dell’uomo moderno.

Pirandello, alienazione e solitudine dell’uomo moderno. Collegamenti Filosofia: Kierkegaard

Kierkegaard Collegamenti Inglese: Fitzgerald, The Great Gatsby

Fitzgerald, The Great Gatsby Collegamenti Spagnolo: Gabriel Garcia Marquez, Cent’anni di solitudine

Gabriel Garcia Marquez, Cent’anni di solitudine Collegamenti Storia dell’arte: Van Gogh – Munch, Il grido

Van Gogh – Munch, Il grido Collegamenti Informatica: le nuove tecnologie e l’isolamento dell’uomo

le nuove tecnologie e l’isolamento dell’uomo Collegamenti Psicologia: cos’è la solitudine

cos’è la solitudine Collegamenti Scienze: siamo soli nell’universo?

siamo soli nell’universo? Collegamenti Pedagogia: l’autismo

l’autismo Collegamenti Sociologia: droga e solitudine

droga e solitudine Collegamenti Educazione Fisica : gli sport individuali

: gli sport individuali Collegamenti Musica: Sound of Silence, di Simon & Garfunkel

