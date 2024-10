Come superare l'esame di Genetica

ESAME DI GENETICA: TUTTO SU DOMANDE ED ESERCIZI. La genetica è la scienza della ereditarietà, che cerca di dare spiegazioni delle somiglianze e delle differenze che si osservano tra organismi imparentati. Oggi, la genetica ha aperto punti di vista completamente nuovi su come i geni funzionano, come sono regolati e come i difetti genetici possono essere rilevati, modificati o corretti. Proprio per questi motivi rappresenta un esame complesso da sostenere. Ad affrontare l’esame di genetica si ritrova lo studente della laurea triennale in Scienze Biologiche, Biotecnologie, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, della laurea in Medicina e Chirurgia e di tanti corsi di Laurea Magistrale. Ma, come organizzarsi in modo tale da superare l’esame di genetica? Segui questo post e organizza il tuo studio in base a questi suggerimenti!

Non perderti: Esame universitario: come si svolge

ESAME DI GENETICA: GLI ARGOMENTI DA STUDIARE. Il programma di genetica è molto vasto. Si inizia con lo studio della cellula, che per molti dovrebbe trattarsi di un semplice ripasso, il ciclo cellulare, mitosi e meiosi, la formazione e l’unione dei gameti: la riproduzione è il fondamento dell’ereditarietà. Si passa all’analisi delle leggi di Mendel, sia teorica che pratica: il metodo del quadrato di Punnet, della biforcazione e della probabilità, sono alla base di tutti gli esercizi di genetica e servono a comprendere gli alberi genealogici. A questo punto, si passa all’ereditarietà dei caratteri complessi, le basi cromosomiche del Mendelismo: cromosomi sessuali, i geni legati al sesso negli esseri umani, la compensazione del dosaggio dei geni X-linked, la variazione nel numero e nella struttura dei cromosomi. Il programma continua con l’associazione, crossing over e mappe cromosomiche negli eucarioti, che comprende anche degli esercizi. Segue la parte su Dna, trascrizione e maturazione dell’Rna, traduzione e codice genetico, mutazione e riparazione del Dna, ricombinazione, la genetica dei batteri e dei virus, regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti e genetica di popolazione.

ESAME DI GENETICA: TUTTO SU COME SUPERARE L’ESAME E COME SVOLGERE GLI ESERCIZI. Superare genetica si può, il programma è vasto ed eterogeneo, ma con una buona organizzazione, in un mese l’esame è pronto. Generalmente, l’esame si suddivide in una prova pratica scritta ed una orale.

Per superare questo esame, è necessario focalizzare i principi fondamentali della genetica, concentrandosi sui concetti basilari di genetica classica, molecolare e di popolazione. Dopo aver compreso gli argomenti, ripetete più volte per memorizzare i concetti ed essere in grado di sostenere un buon esame orale, con la giusta proprietà di linguaggio. Mano a mano che procedete con gli argomenti, leggete e svolgete gli esercizi focalizzati sui concetti chiave. Generalmente si trovano a fine capitolo, sia esercizi svolti che da eseguire. Ormai, tutti i docenti universitari rendono disponibili sul web esercizi d’esame degli appelli precedenti, sfruttateli per esercitarvi.

COME STUDIARE ALL’UNIVERSITA’: TUTTO SUGLI ESAMI UNIVERSITARI. Tutto chiaro? E allora adesso non ti rimane che leggere qualche guida su come affrontare gli esami universitari: