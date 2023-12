Concorso Docenti 2023 Veneto: posti disponibili e classi di concorso

L’11 Dicembre è stato bandito il Concorso Docenti Straordinario TER 2023, con la messa a disposizione di 30.126 posti complessivi. Di questi, 9.641 sono riservati per le scuole dell’infanzia e primaria, mentre 20.575 sono destinati alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Le candidature sono aperte fino al 9 gennaio 2024 e possono essere effettuate attraverso il portale InPA.

Per la Regione Veneto, il Concorso Insegnanti 2023 prevede 3.326 posti, con una ripartizione di 1.126 per le scuole dell’infanzia e primaria e 2.200 per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Scopriamo la distribuzione dei posti nel Concorso Scuola 2023 in Veneto per diverse categorie e classi di concorso.

Concorso Insegnanti 2023 Veneto: scuola dell’infanzia e primaria

Per il Veneto, il Concorso Scuola 2023 include 1.126 posti per la scuola dell’infanzia e primaria, articolati come segue:

58 posti destinati alla scuola dell’infanzia , di cui 29 per i docenti di sostegno

, di cui 29 per i docenti di sostegno 1.068 posti per la scuola primaria, 820 dei quali per i docenti di sostegno

Per accedere a queste posizioni, è richiesta l’abilitazione all’insegnamento, conseguibile mediante i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, il diploma magistrale ottenuto entro l’anno scolastico 2001-2002, o un titolo equivalente riconosciuto in Italia se ottenuto all’estero.

Per partecipare ai posti comuni nella scuola secondaria, che verranno dettagliati successivamente, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

possedere una laurea congruente con la classe di concorso e l’abilitazione richiesta

aver maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque anni in scuole statali, includendo almeno un anno in linea con la classe di concorso

avere conseguito una laurea pertinente alla classe di concorso e 24 CFU entro il 31 ottobre 2022

Per la categoria degli ITP, è necessario avere una laurea triennale con abilitazione o un diploma valido per la classe di concorso (valido fino al 31 dicembre 2024). Per i posti di sostegno, si richiede una specializzazione ai sensi del DM n. 249/2010.

Concorso Docenti 2023 Veneto: scuola secondaria di I grado

Nel Veneto, il concorso per Docenti 2023 mette a disposizione 777 posti per la scuola secondaria di I grado, divisi per le varie classi di concorso:

17 posti per Classe di concorso A001 in ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 235 posti per Classe di concorso A022 in ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1 posto per Classe di concorso A023 in LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)

in LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) 105 posti per Classe di concorso A028 in MATEMATICA E SCIENZE

in MATEMATICA E SCIENZE 13 posti per Classe di concorso A030 in MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 27 posti per Classe di concorso A049 in SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 35 posti per Classe di concorso A060 in TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

in TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 1 posto per Classe di concorso AA25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE) 12 posti per Classe di concorso AB25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) 5 posti per Classe di concorso AB56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) 1 posto per Classe di concorso AC25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO) 4 posti per Classe di concorso AC56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO) 4 posti per Classe di concorso AD25 in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)

in LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO) 2 posti per Classe di concorso AF56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA) 4 posti per Classe di concorso AI56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI) 1 posto per Classe di concorso AJ56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 1 posto per Classe di concorso AK56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO) 1 posto per Classe di concorso AM56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 1 posto per Classe di concorso AN56 in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO)

in STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) 307 posti per Classe di concorso ADMM in SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Concorso Docenti 2023 Veneto: scuola secondaria di II grado

Il Concorso Scuola 2023 prevede per il Veneto 1.423 posti per la scuola secondaria di II grado, organizzati per le diverse classi di concorso: