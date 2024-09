I Tre Moschettieri di Dumas: scheda libro

I Tre Moschettieri è un’opera pubblicata nel 1844 da Alexander Dumas, inizialmente l’opera era destinata al giornale Le Siècle. Negli anni a seguire scrisse due romanzi, Vent’anni dopo e Il Visconte di Bragelonne dando vita ad una trilogia romanzesca in cui riuscì a mescolare particolari fantasiosi con alcuni romanzeschi. La vostra insegnante vi ha assegnato questo libro da leggere e da farne la scheda libro? Se è così, non temete, continuate a leggerci vi aiuteremo noi nello svolgimento.

Scheda libro: I tre Moschettieri

Per iniziare, nella scheda libro devi inserire queste informazioni:

Titolo: I Tre Moschettieri

I Tre Moschettieri Autore: Alexander Dumas

Alexander Dumas Casa editrice : Einaudi

: Einaudi Città e anno di pubblicazione : 1844, originariamente in forma di feuilleton per il giornale Le Siècle

: 1844, originariamente in forma di feuilleton per il giornale Le Siècle Genere Libro: romanzo

Personaggi I Tre Moschettieri

I personaggi del libro sono:

D’Artagnan: protagonista del libro, giovane ragazzo abile con la spada;

protagonista del libro, giovane ragazzo abile con la spada; Athos: era il più ammirato da D’Artagnan, aveva un animo nobile e gentile;

era il più ammirato da D’Artagnan, aveva un animo nobile e gentile; Aramis : uomo distinto e delicato;

: uomo distinto e delicato; Porthos: il più fanfarone del gruppo;

Questi sono i personaggi principali, ce ne sono altri le cui vicende ruotano attorno a quelle dei protagonisti principali e sono:

Constance Bonacieux — guardarobiera e confidente della regina.

— guardarobiera e confidente della regina. Monsieur Bonacieux – marito di Constance,

– marito di Constance, Monsieur de Tréville — comandante dei moschettieri.

— comandante dei moschettieri. Milady de Winter — moglie di Athos, è una spia del Cardinale Richelieu.

— moglie di Athos, è una spia del Cardinale Richelieu. Lord de Winter — cognato di Milady.

— cognato di Milady. L’uomo di Meung — conosciuto anche come il Conte di Rochefort, è l’uomo misterioso a cui D’Artagnan dà la caccia. Il Conte di Rochefort è il capitano delle guardie del Cardinale Richelieu.

— conosciuto anche come il Conte di Rochefort, è l’uomo misterioso a cui D’Artagnan dà la caccia. Il è il capitano delle guardie del Cardinale Richelieu. D’Artagnan Padre — padre di D’Artagnan.

— padre di D’Artagnan. Ketty

John Felton

E infine abbiamo alcuni personaggi storici: il cardinale Richelieu, Anna d’Austria, Luigi XIII e il duca di Buckingham.

I Tre Moschettieri: spazio e tempo

Le storie dei Tre Moschettieri hanno inizio nel 1625, in Francia; mette insieme elementi totalmente romanzeschi, di fantasia, con elementi storici realmente esistiti, come ad esempio il cardinale Richelieu, Anna d’Austria, Luigi XIII e il duca di Buckingham.

Tematiche I Tre Moschettieri

Trattandosi di un romanzo a metà tra quello storico e quello di appendice, le tematiche che vengono affrontate sono quelle della Francia del 1600, della contrapposizione tra il bene e il male accompagnati da colpi di scena e da momenti di suspense.

Il libro è la storia di un giovane moschettiere, D’Artagnan, arrivato in Francia per arruolarsi con i moschettieri. Prima che tutto ciò avvenga, si imbatterà in D’Artagnan, Athos e Aramis ai quali dimostrerà di saperci fare con la spada e, insieme, terranno testa ai soldati del cardinale Richelieu. Dopo una serie di vicissitudini che lo vedono protagonista, Richelieu riconosce i servizi di D’Artagnan e lo nomina luogotenente dei moschettieri.

I Tre Moschettieri: lo stile

Il romanzo è scritto in uno stile a metà tra il romanzo storico e il romanzo d’appendice. Sono tanti i richiami alla storia realmente accaduta, come la presenza dei personaggi Richelieu, Anna d’Austria e via dicendo. D’altro lato, però, sfrutta anche tecniche tipiche dell’appendicismo che favoriscono anche l’immedesimazione del pubblico.

