TESINA DI MATURITÀ SULLA DONNA: I COLLEGAMENTI

La donna è un essere complesso e meraviglioso e il suo mondo così articolato potrebbe essere un argomento per fare una tesina fantastica e stupire la commissione all’esame orale. D’altronde, come riuscire a resistere? Donna e complessità vanno di pari passo e perciò è lecita la domanda: scegliere come argomento la donna ti aiuterà a trovare i collegamenti giusti o ti complicherà la vita perché troppo vasto?

Domande che possiamo semplificare noi proponendoti alcuni percorsi e alcune tesine già svolte con i relativi collegamenti tra le materie. Quindi, se sei interessato all’argomento, non ti resta che spulciare per bene questo articolo scritto apposta per te!

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA DONNA: LE DONNE CHE HANNO DATO UN CONTRIBUTO ALLA STORIA

Donne che hanno cambiato la storia e gli eventi con il loro contributo in molti campi del sapere e perciò vale la pena metterle nero su bianco:

Collegamenti Italiano : Maria Montessori e la pedagogia

: Maria Montessori e la pedagogia Collegamenti Storia: Santa Caterina da Siena:la grande influenza morale della santa che costrinse con le sue lettere il Papa a trasferirsi nuovamente a Roma da Avignone

Santa Caterina da Siena:la grande influenza morale della santa che costrinse con le sue lettere il Papa a trasferirsi nuovamente a Roma da Avignone Collegamenti Fisica: la rivoluzione di Madame Curie

la rivoluzione di Madame Curie Collegamenti Geografia Astronomica: le scoperte di Margherita Hack; Ipazia di Alessandria

le scoperte di Margherita Hack; Ipazia di Alessandria Collegamenti Inglese: the Victorian Age

the Victorian Age Collegamenti Francese: Giovanna d’Arco, l’eroina nazionale francese

Giovanna d’Arco, l’eroina nazionale francese Collegamenti Storia dell’arte : la forza della vita di Frida Kalho

: la forza della vita di Frida Kalho Collegamenti Latino: Fulvia: la donna che rivelò a Cicerone la congiura di Catilina

Fulvia: la donna che rivelò a Cicerone la congiura di Catilina Collegamenti Greco: Saffo

Saffo Collegamenti Fisosofia: Simone De Beauvoir e il femminismo

Simone De Beauvoir e il femminismo Una tesina per te già svolta: Tesina: la donna nel ‘900; una panoramica delle differenze tra uomo e donna, delle implicazione, di esempi brillanti del ‘900

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA DONNA: LE DONNE NELL’OMBRA

Dietro a un uomo potente c’è sempre un grande donna. Ecco il percorso che abbiamo pensato per te:

Collegamenti Italiano: le donne umili dei Malavoglia

le donne umili dei Malavoglia Collegamenti Storia: l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro. L’emancipazione femminile

l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro. L’emancipazione femminile Collegamenti Latino: Il ruolo della donna romana: la Mater familias

Il ruolo della donna romana: la Mater familias Collegamenti Storia dell’arte: the big eyes, chi si nascondeva dietro Keane? La pittrice Margaret Ulbrich

the big eyes, chi si nascondeva dietro Keane? La pittrice Margaret Ulbrich Collegamenti Inglese: La donna nell’ombra di Louisa M. Alcott

La donna nell’ombra di Louisa M. Alcott le donne nella seconda guerra mondiale: Tesina – “donne Del Terzo Reich”

Tratta del concetto di “donna nazista” e dell’importanza che ha avuto all’interno della politica e della società durante gli anni 1933-1945

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULLA DONNA: LA VIOLENZA SULLE DONNE

È un tema attuale, ma scoprirai che gli uomini violenti sono sempre esistiti. Ebbene, per spiegare e dare delle risposte, faremo nel nostro percorso un excursus che tenta di coinvolgere molte materie:

Collegamenti Italiano: Piccarda costretta a sposarsi nonostante fosse una suora: la violenza e il perdono

Piccarda costretta a sposarsi nonostante fosse una suora: la violenza e il perdono Collegamenti Latino: Lucrezio e l’amore come violenza

Lucrezio e l’amore come violenza Collegamenti Greco: I rapimenti mitologici

I rapimenti mitologici Collegamenti Storia dell’arte: Il ratto delle Sabine

Il ratto delle Sabine Collegamenti Fisica: la forza

la forza Collegamenti Psicologia: la violenza come debolezza. Freud

la violenza come debolezza. Freud Collegamenti Filosofia: Darwin e il maschio dominante in natura

