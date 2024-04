Collegamenti maturità sulla famiglia: tutti i collegamenti

MATURITÀ: COLLEGAMENTI SULLA FAMIGLIA

La famiglia è diventato un tema scottante negli ultimi anni: con l’approvazione della legge sulle unioni civili in Italia stiamo vivendo una vera e propria svolta storica: i diritti di tutte le coppie sono riconosciuti allo stesso livello, per cui il concetto di famiglia si sta radicalmente trasformando. Non possiamo più quindi parlare di famiglia tradizionale, che ormai, negli ultimi decenni, sta lasciando il posto ad altre tipologie: con i divorzi e le seconde nozze, ad esempio, sono tante le persone che fanno parte di una famiglia allargata.

Una tesina su questa tematica sarebbe dunque interessante, e ci si potrebbe concentrare soprattutto sull’evoluzione del concetto di famiglia e su come essa si sia dovuta adattare alle diverse situazioni e ai diversi periodi storici.

MATURITÀ: ARGOMENTI E COLLEGAMENTI SULLA FAMIGLIA

Fatta dunque una bella introduzione, facendo una ricerca su cos’è la famiglia e com’è cambiata nel corso dei secoli, puoi proseguire con i collegamenti. Eccone alcuni per le diverse materie:

Sociologia collegamenti: cos’è la famiglia

cos’è la famiglia Pedagogia collegamenti: l’educazione nella famiglia

l’educazione nella famiglia Storia collegamenti: Mussolini e il mito della famiglia – la famiglia durante il boom economico

Mussolini e il mito della famiglia – la famiglia durante il boom economico Italiano collegamenti: Pascoli, il nido – Verga, i Malavoglia

Pascoli, il nido – Verga, i Malavoglia Latino collegamenti: la famiglia romana – Marziale (la figura comica del paterfamilias) – Quintiliano

la famiglia romana – Marziale (la figura comica del paterfamilias) – Quintiliano Greco collegamenti: la famiglia greca – Menandro

la famiglia greca – Menandro Inglese collegamenti: Dickens – Lawrence

Dickens – Lawrence Tedesco collegamenti: Franz Kafka “Brief an den Vater”

Franz Kafka “Brief an den Vater” Francese collegamenti: Gustave Flaubert “Madame Bovary”

Gustave Flaubert “Madame Bovary” Storia dell’arte collegamenti: Goya “La famiglia di Carlo IV” – Klimt “Le tre età della donna” – Degas “La famiglia Bellelli”

Goya “La famiglia di Carlo IV” – Klimt “Le tre età della donna” – Degas “La famiglia Bellelli” Filosofia collegamenti: Marx, Engels – Freud, il complesso di Edipo

Marx, Engels – Freud, il complesso di Edipo Scienze collegamenti: il concetto di famiglia nelle classificazioni degli esseri viventi

il concetto di famiglia nelle classificazioni degli esseri viventi Geografia collegamenti: la politica demografica

la politica demografica Matematica collegamenti: statistiche sulla famiglia

