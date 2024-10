PROVE DI INGRESSO PRIMA MEDIA: COME SVOLGERLE BENE. Le prove d’ingresso prima media sono test che valutano le conoscenze, in diverse materie, degli studenti appena arrivati dalle scuole elementari. Ogni scuola media stabilisce un giorno diverso per svolgere la prova, e decide anche su quali materie verteranno le domande. Di solito, le prove d’ingresso prima media vengono svolte durante i primi giorni di scuola, e le materie interessate sono principalmente italiano e matematica, ma anche storia, geografia, scienze e inglese. Adesso, scopriamo insieme a cosa servono e come affrontarle nel modo giusto!

PRIMA MEDIA: A COSA SERVONO LE PROVE DI INGRESSO. Niente paura: se sbaglierai qualche domanda durante le prove d’ingresso prima media, nessuno ti sgriderà o ti metterà un brutto voto! Questi test servono agli insegnanti per comprendere quali sono i punti di forza e i punti deboli di ogni alunno: così gli insegnanti sapranno su quali argomenti bisognerà insistere maggiormente e su quali invece non ce ne sarà bisogno. Le prove d’ingresso poi mostrano qual è il punto di partenza della classe intera, così i professori potranno valutare nel corso dell’anno scolastico se ci sono stati miglioramenti.

Bisogna studiare per il test d’ingresso della prima media? Non bisogna studiare per le prove d’ingresso prima media, perché le domande verteranno su argomenti che dovresti aver già imparato bene durante le scuole elementari. Questo non significa che bisogna abbandonare completamente i libri: durante l’estate fai un bel ripasso, magari servendoti di un libro per le vacanze, così inizierai la prima media alla grande, facendo da subito una bella figura!

Come ripassare tutti gli argomenti prima di iniziare la scuola media? Se non ti va di comprare un libro delle vacanze, puoi utilizzare i libri e i quaderni della quinta elementare. Riguarda tutto quello che avete fatto durante l’anno, e prova a fare qualche esercizio, anche se l’hai già fatto a scuola. Poi, quello che bisogna fare è soprattutto leggere: leggere ti aiuta ad aprire la mente, ad esprimerti meglio in italiano e ad imparare tante parole nuove. Puoi prendere un bel libro per ragazzi, un classico come “Il giornalino di Gianburrasca”, oppure uno nuovo come “Harry Potter”.

PROVE DI INGRESSO PRIMA MEDIA: COME AFFRONTARLE. Come ho detto prima, non serve stare in ansia! Quindi, quando ti sarà consegnato il compito, leggi con calma le domande. Leggi prima tutte le domande, così puoi capire a quali riesci a rispondere subito e per quali invece ti serve più tempo. Per prima cosa allora rispondi alle domande più facili, così ti togli il pensiero. Poi, passa a quelle più difficili, e se non ti viene in mente subito la risposta, lascia stare per il momento e prosegui con le altre: è possibile che la risposta ti venga in mente subito dopo! Se poi proprio non riesci a rispondere non ti preoccupare, lascia in bianco, oppure cerca di dare una risposta ragionandoci su: chi ti dice che non potresti indovinare?

