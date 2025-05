Relazione PCTO nella maturità 2025: tutto quello che c’è da sapere

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (“relazione PCTO”) rappresenta un elemento centrale nell’esame di maturità 2025. Secondo le disposizioni ministeriali più recenti, l’esposizione dell’esperienza PCTO continua a essere una componente fondamentale del colloquio orale, ma con un’importante novità: diventa requisito imprescindibile per l’ammissione all’esame.

Questa evoluzione normativa sottolinea come l’esperienza formativa sul campo non sia più considerata accessoria, ma parte integrante del percorso educativo, fornendo agli studenti competenze pratiche e strumenti di orientamento verso il futuro accademico o professionale.

Le ore necessarie e i nuovi requisiti

I percorsi PCTO prevedono un monte ore differenziato per tipo di istituto. Gli studenti dei licei devono completare 90 ore minime, quelli degli istituti tecnici 150 ore, mentre per i professionali sono richieste 210 ore complessive. Queste soglie sono vincolanti e imprescindibili per l’ammissione all’esame.

Il requisito d’ammissione per candidati interni ed esterni

Il Decreto Ministeriale 226/2024 ha introdotto una novità fondamentale: il PCTO diventa requisito obbligatorio per l’ammissione alla Maturità 2025. Gli studenti interni devono completare l’intero monte ore previsto, mentre i candidati esterni devono documentare almeno i tre quarti delle ore richieste (67 per i licei, 113 per i tecnici e 158 per i professionali).

Senza questi requisiti minimi, non sarà possibile accedere all’esame.

La guida completa per strutturare la tua relazione PCTO

La relazione efficace segue sei parti essenziali: introduzione con obiettivi del progetto, presentazione dell’azienda, descrizione dei compiti svolti, competenze acquisite, riflessioni sull’orientamento futuro e considerazioni personali.

Utilizza formati digitali come PowerPoint con elementi visivi. Organizza il contenuto in paragrafi chiari, usa elenchi puntati per migliorare la leggibilità e mantieni uno stile diretto verificando accuratamente l’ortografia.

Il peso della relazione PCTO nell’orale della maturità

La relazione PCTO non viene valutata separatamente, ma rappresenta una componente fondamentale del colloquio orale complessivo. Un’esposizione ben articolata e professionale può incidere significativamente sul voto finale dell’esame.

Gli studenti dovrebbero considerare questa presentazione come un’opportunità per dimostrare non solo le competenze tecniche acquisite, ma anche capacità comunicative, pensiero critico e consapevolezza professionale. I commissari valutano la padronanza dell’argomento, la capacità di collegare l’esperienza lavorativa con il percorso di studi e la maturità dimostrata nel riflettere sul proprio sviluppo personale.

Una presentazione curata, supportata da materiale multimediale pertinente e da un linguaggio appropriato, può rappresentare un elemento decisivo per distinguersi positivamente durante l’esame.