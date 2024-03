Vacanze di Pasqua 2024: quanto durano le chiusure scolastiche

Pasqua 2024: vacanze e chiusure scolastiche

Vogliamo scoprire quanto dureranno le vacanze di Pasqua 2024 in tutte le regioni d’Italia? Sappiamo bene che, da un anno all’altro, le vacanze pasquali non sono mai le stesse, capitano domeniche diverse e quindi non ci sono dei giorni fissi di vacanza, come invece accade per le vacanze natalizie. In linea di massima tutte le scuole optano per gli stessi giorni di vacanza, ma può capitare che, in base al periodo, alcune scuole possano scegliere di aggiungere o togliere giorni in base al calendario scolastico.

Quest’anno la Santa Pasqua cadrà il 31 marzo. Speriamo che potrete festeggiare la Pasquetta all’aria aperta, con il sole e, soprattutto, senza la peggior nemica delle scampagnate e delle giornate all’aperto, la pioggia; ma se proprio dovesse piovere, provate a guardare qui: Cosa fare a Pasquetta se piove: idee e consigli.

Ecco il dettaglio di cosa hanno deciso le scuole in merito alle vacanze per docenti e studenti, andiamo:

Lombardia: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Lazio: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Liguria: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Marche: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Emilia Romagna: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Friuli Venezia Giulia: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Provincia di Bolzano: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Provincia di Trento: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Molise: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Umbria: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Toscana: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Piemonte: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Puglia: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Sicilia: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Campania: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Trentino Alto Adige: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Valle D’Aosta: dal 28 marzo al 1 aprile 2024

Basilicata: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Calabria: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Sardegna: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Abruzzo: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Veneto: dal 28 marzo al 2 aprile 2024

Pasqua 2024: come trascorrere le vacanze

Peccato non si possa seguire alla lettera il testo della canzone dello Stato Sociale “Una vita in vacanza”, però possiamo accontentarci delle feste che cadono durante l’anno per riposarci un po’ e, se possibile, fare anche qualche viaggio alla scoperta di nuovi posti o come occasione per visitarne di già conosciuti ma che ci hanno lasciato la voglia di tornarci. Qualche settimana dopo le vacanze di Pasqua 2024, avrete l’occasione di sfruttare anche il giorno della Festa della Liberazione, il 25 Aprile. Come festeggiare? Ci sono tanti modi per farlo: una scampagnata, un viaggio, una giornata all’insegna del relax e del riposo per poi tornare carichi ed affrontare gli impegni che avete lasciato a casa e che vi aspettano.