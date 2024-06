Seconda Prova Ragioneria Economia Aziendale 2024: tracce e soluzioni

Seconda Prova Ragioneria Economia Aziendale all’Istituto Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM)

La Maturità 2024 è in pieno svolgimento e con la seconda prova finiscono gli scritti. Questa mattina gli studenti dell’Istituto Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) sono stati alle prese con i quesiti di Economia Aziendale. Agli Istituti Tecnici è stato dato un caso aziendale incentrato su una tipica piccola e media impresa (PMI) italiana operante nel settore dell’elettronica, elettromeccanica ed elettromedicale.

Seconda Prova Ragioneria Economia Aziendale all’Istituto Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM): la traccia

Ecco la traccia della Seconda Prova Ragioneria Economia Aziendale all’Istituto Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM):

Dal sito e dai documenti di bilancio di Alfa spa si traggono le informazioni di seguito

sinteticamente riportate.

Chi siamo

La società, che opera dal 1992 nel settore dell’elettronica, dell’elettromeccanica e

dell’elettromedicale, offre un servizio a 360° alla propria clientela: dallo studio di fattibilità

all’assistenza post-vendita delle apparecchiature, realizzando la progettazione, la

prototipizzazione, l’industrializzazione, l’acquisto del materiale, la produzione, il collaudo

funzionale, l’assemblaggio meccanico, il confezionamento e la spedizione.

I prodotti

L’impresa progetta e realizza, anche su commessa, apparecchiature elettroniche ed

elettromeccaniche per diversi settori merceologici. L’ampia esperienza maturata nel tempo,

unitamente a un solido know how nell’attività di ricerca, le hanno consentito di specializzarsi

nella produzione di:

• prodotti per il controllo automatico di grandi impianti di depurazione e filtrazione;

• macchine e linee per la produzione industriale;

• moduli di controllo;

• dispositivi medicali e per interventi di estetica. Lo sviluppo

Nel 2022 l’impresa ha effettuato un investimento per l’acquisto di una nuova sede produttiva e

nel 2023 intende avviare due progetti:

• il primo prevede l’acquisizione di beni strumentali da impiegare nella formazione

professionale e nell’inserimento lavorativo di giovani con problematiche sociali;

• il secondo prevede la riduzione:

– dei costi di approvvigionamento;

– delle emissioni di CO2;

– dei costi della logistica.

Alcuni dati

Dai documenti di bilancio al 31/12/2022, e in particolare dalla rielaborazione dello Stato

patrimoniale e del Conto economico, si ottengono i dati di seguito riportati:

• patrimonio netto 12.360.000 euro pari al 48% delle fonti di finanziamento;

• debiti a media e lunga scadenza pari al 28% delle fonti di finanziamento;

• attivo immobilizzato pari al 60% degli impieghi;

• risultato economico degli ultimi tre esercizi: Rappresentare graficamente il punto di equilibrio e commentarne l’andamento nelle seguenti

due ipotesi:

• aumento dei costi fissi;

• diminuzione del prezzo di vendita.

4. Il management di Gamma spa, impresa che produce bibite analcoliche, ha deciso di ampliare

e diversificare la produzione.

Redigere il business plan, presentato alla locale banca per la richiesta di finanziamenti,

limitatamente a:

• descrizione sintetica della business idea;

• analisi del mercato;

• articolazione del piano di marketing;

• quantificazione del fabbisogno finanziario;

• composizione e modalità di copertura del fabbisogno finanziario.

Dati mancanti opportunamente scelti.

Seconda Prova Ragioneria Economia Aziendale all’Istituto Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM): lo svolgimento

Per quanto riguarda la seconda prova dell’esame di Stato 2024 per Amministrazione Finanza e Marketing il caso presentato riguarda una tipica PMI italiana del settore dell’elettronica, dell’elettromeccanica e dell’elettromedicale e che è alle prese con progetti di sviluppo in ottica sostenibilità ma anche con la mancanza di giovani lavoratori in ottica di ricambio generazionale in azienda. Per questo motivo l’impresa ha deciso di fare un piano di investimenti funzionale all’acquisizione di una nuova sede nella quale fare progetti di sviluppo del capitale umano, formando e inserendo nel mondo del lavoro ragazzi in condizioni sociali svantaggiate, nonché migliorare la logistica e diminuire le emissioni di CO2. Il candidato deve quindi redigere il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dell’azienda, ricordando che gli investimenti sono in parte frutto di finanziamenti e in parte sovvenzionati dalla proprietà. A conclusione della traccia troviamo alcune domande di economia aziendale che riguardano casi pratici.