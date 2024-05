Tesina di Maturità sul Doping: collegamenti per tutte le scuole

In questa guida ti proponiamo una Tesina di Maturità sul Doping completa di collegamenti utili per tutte le scuole. Il Doping è un argomento di grande interesse e molto attuale quindi, se vuoi fare una bella impressione, occhio a come impostare l’argomento e a come organizzare i collegamenti: vediamo insieme come fare!

TESINA SUL DOPING: COME FARE

Prima di passare ai collegamenti ti diamo qualche piccolo consiglio su come impostare la ricerca e come scrivere la tesina. Innanzitutto, documentati bene sull’argomento: in questo modo ti verrà più semplice reperire i collegamenti e inoltre avrai del materiale a sufficienza per scrivere l’introduzione. Scegli poi gli argomenti per ogni materia, che suddividerai in capitoli, e ricorda di aggiungere anche la conclusione e la bibliografia. Infine, non trascurare le immagini: abbelliranno il tuo lavoro e attireranno l’attenzione dei commissari!

TESINA MATURITÀ SUL DOPING, COLLEGAMENTI PER IL LICEO CLASSICO: IL DOPING TRA ANTICHITÀ E ATTUALITÀ

Passiamo ora a qualche esempio di collegamenti. Se frequenti il liceo classico, dovrai focalizzare l’attenzione sulle materie umanistiche, non trascurando chiaramente quelle scientifiche. Potresti partire da un’analisi delle gare sportive nell’antichità e fare un confronto con quelle attuali:

Collegamenti Greco: Il doping nelle Olimpiadi della Grecia antica – Pindaro

Collegamenti Latino: Roma imperiale, i gladiatori e il doping

Collegamenti Italiano: Paolo Foschi, Omicidio al giro

Collegamenti Storia: la lotta anti-doping negli anni Sessanta

Collegamenti Educazione Fisica: le Olimpiadi e il doping

Collegamenti Filosofia: Karl Marx e l'oppio dei popoli

TESINA SUL DOPING, COLLEGAMENTI LICEO SCIENTIFICO: LE SOSTANZE DOPANTI

Se frequenti il liceo scientifico puoi invece concentrarti sulle sostanze dopanti, analizzandole e classificandole. Ecco alcuni esempi di collegamenti:

Collegamenti Chimica: le sostanze dopanti proibite nello Sport

Collegamenti Educazione Fisica: Le Olimpiadi e i casi di doping

Collegamenti Storia: la guerra fredda e il Codice mondiale anti-doping

Collegamenti Inglese: il dope

Collegamenti Fisica: il movimento e l'accelerazione

Collegamenti Scienze: il sistema nervoso, cause ed effetti delle droghe

TESINA ESAME DI MATURITÀ SUL DOPING, COLLEGAMENTI RAGIONERIA: DOPING, TRA ECONOMIA E REGOLAMENTAZIONE

Ti diplomerai alla ragioneria? Allora in questo caso puoi analizzare il fenomeno dal punto di vista dell’Economia e del Diritto. Ecco alcuni spunti:

Collegamenti Diritto: la regolamentazione antidoping

Collegamenti Economia: giro delle sostanze dopanti

Collegamenti Storia: guerra fredda, World Anti-Doping Agency

Collegamenti Inglese: controlli anti-doping nel Regno Unito

Collegamenti Educazione Fisica: il doping nelle gare sportive

TESINA MATURITÀ: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

