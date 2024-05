Tesina Inside Out: collegamenti per tutte le scuole

Conoscete il film d’animazione Disney Inside out? Se non l’avete visto bisogna correre ai ripari, magari tra una pausa e l’altra dallo studio per la Maturità, ma se il film vi ha fatto impazzire, commuovere e vi ha stregato, che ne dite di partire proprio da qui per la tesina? Il cartone è molto profondo e ci catapulta nella testolina della protagonista fino a conoscere tutte le sue emozioni profonde: gioia, tristezza, paura, rabbia e disgusto! Non vi sembrano contenuti validi per fare una tesina di Maturità? Infondo sono espressioni dell’essere umano, trattate in tutte le epoche in ogni campo dello scibile, per analizzare la relazione dell’uomo con i fatti storici e le vicende vissute. Prova a farci un pensierino: è davvero un’idea originale. In caso decidessi di seguire questo nostro consiglio, abbiamo pensato a 5 tesine (per classico, scientifico, ragioneria, alberghiero e linguistico) con tutti i collegamenti alle materie più importanti!

TESINA MATURITÀ INSIDE OUT: COLLEGAMENTI

Non è certo un argomento usuale, perciò siamo ancora più sicuri che sbalordirai la commissione il giorno dell’esame orale. Ecco i percorsi che abbiamo pensato per elaborare una tesina davvero completa, che comprenda tanti più possibili collegamenti tra le materie.

TESINA MATURITÀ LICEO CLASSICO SU INSIDE OUT

Partendo dal concetto delle emozioni basilari scandagliate con cura nel cartone animato, ti proponiamo un percorso che riguarda gioia, tristezza, rabbia, disgusto e paura con i collegamenti tra le materie per il liceo classico.

Italiano collegamenti: la rabbia nella Coscienza di Zeno di Svevo

la rabbia nella Coscienza di Zeno di Svevo Storia collegamenti: Rabbia: L’ira di Achille tra storia e mito

Inglese collegamenti: Gioia: il principe Felice di Oscar Wilde

Latino collegamenti: Rabbia: De Ira di Seneca

Greco collegamenti: Sofocle e il concetto di felicità

Filosofia collegamenti: Paura: Kirkegaard il filosofo dell'angoscia.

Geografia Astronomica collegamenti: Paura: i terremoti

Storia dell'Arte collegamenti: Disgusto: l'arte moderna e le produzioni artistiche contro il sistema moderno della società

Matematica collegamenti: Paura: i limiti



TESINA MATURITÀ LICEO SCIENTIFICO SU INSIDE OUT

Per il liceo scientifico abbiamo pensato ad un percorso completo che inquadri le principali emozioni espresse nel film d’animazione. Scopriamo insieme come:

Italiano collegamenti: Gioia: analisi della poesia di Montale "Felicità raggiunta"

Storia collegamenti: la guerra civile spagnola, che puoi collegare a storia dell'arte.

Inglese collegamenti: Paura: Orwell 1984

Latino collegamenti: Gioia: De Vita Beata, Seneca

Fisica collegamenti: Rabbia: la dinamica- rabbia come reazione costruttiva: principio di azione e reazione

Filosofia collegamenti: Kant: rapporto tra felicità e libertà

Storia dell'Arte collegamenti: Paura: Guernica di Picasso

Chimica collegamenti: Emozioni: neurotrasmettitori e dopamina

Biologia collegamenti: Paura: le malattie virali

TESINA MATURITÀ RAGIONERIA SU INSIDE OUT

Le cinque emozioni, Gioia, Rabbia, Paura, Tristezza e Disgusto in un’unica e completa tesina per la ragioneria!

Italiano collegamenti: Gioia: Leopardi e il concetto di felicità astratta

Storia collegamenti: Paura: il conflitto mondiale: la bomba atomica

Inglese collegamenti: Gioia: Wordsworth, poeta romantico: la felicità è un connubio tra uomo e natura

Diritto collegamenti: Paura e incertezza del futuro: occupazione giovanile

Economia collegamenti: La crisi mondiale tra paura e speranza

Storia dell'Arte: Paura: il ritratto di Medusa, Caravaggio



TESINA MATURITÀ ALBERGHIERO INSIDE OUT

Se pensiamo alla scuola alberghiera ci viene in mente un succulento piatto e subito impazziamo di gioia. Oppure ad un piatto di broccoli che da bimbi provocava forte disgusto! Beh, c’è dell’altro che possiamo collegare, vediamo come

Italiano collegamenti: la figura di Don Abbondio nei Promessi Sposi: la paura dei deboli

Storia collegamenti: Paura: la guerra fredda

Geografia Astronomica: Paura: i fenomeni vulcanici

Fisica collegamenti: la paura dell'ignoto: i buchi neri

Inglese collegamenti: Rabbia: il ritratto di Doria Grey di Wilde

Storia dell'alimentazione: Paura: anoressia

Biologia collegamenti: il Disgusto e il cibo



TESINA MATURITÀ LICEO LINGUISTICO SU INSIDE OUT

Infine, ecco una tesina completa con gli spunti per il liceo linguistico, con particolare attenzione alle lingue studiate a scuola.

Italiano collegamenti: il concetto di paura nella poesia Vertigine di Giovanni Pascoli

Inglese collegamenti: Edgar Allan Poe e i "racconti gialli e di paura"; Disgusto: Virginia Woolf

Francese collegamenti: Tristezza: Baudelaire con "Tristezze della luna"

Spagnolo collegamenti: Gioia e Tristezza in Pablo Neruda

Latino collegamenti: Gioia: Epicuro: lettera sulla felicità

Filosofia collegamenti: Gioia: Schopenhauer: la felicità è assenza di dolore!

Storia dell'arte collegamenti: Paura: l'urlo di Munch

