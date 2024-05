Tesina Maturità salva tempo: 3 già pronte

Tesina originale o tesina classica? Non c’è più tempo da perdere, siamo quasi in dirittura d’arrivo! La Maturità è proprio dietro l’angolo, cosa aspetti a decidere l’argomento per la tua tesina? È vero, non è semplice, gli argomenti sono tanti e in più devi studiare e ripassare per l’Esame di Stato! Ad un certo punto, però, dovrai farlo perché la tesina è fondamentale per iniziare bene l’esame orale e non puoi e non devi sottovalutarla.

È giusto prepararla molto prima, ma se proprio non ti viene in mente nulla e non sai dove appigliarti, ecco che in tuo aiuto veniamo noi: ti proponiamo tre tesine belle pronte! Sì, hai capito bene, sono il nostro kit di pronto soccorso per te, tesine già fatte adatte per qualsiasi scuola tu frequenti. Non resta che scegliere quella giusta per te!

TESINE DI MATURITÀ SVOLTE

Bene, non perdiamo altro tempo. Ecco per te le tre tesine con il file da scaricare, complete e pronte per essere utilizzate, con tanto di collegamenti da Verga a Schopenhauer a Keats. Il nostro consiglio, comunque, è di arricchirle in base alle materie e agli argomenti da te studiati. Insomma, metterci del tuo, gioverà alla riuscita della tesina, e allora si che sarà un ottimo biglietto da visita!

COLLEGAMENTI MATURITÀ SUL PROGRESSO: PROGRESSO ED EVOLUZIONE. DUE CONCETTI FONDAMENTALI NEL CAMMINO DELL’UMANITÀ

Questo percorso è davvero completo, perché abbraccia tutte le materie. Come sosteneva Vico, la storia è un insieme di eventi che si ripetono e che sono ciclici. Il progresso, a seconda delle epoche, ha influito notevolmente sull’evoluzione dell’uomo e sul corso degli eventi, fino a trasformarli. La tesina inquadra bene questo concetto: si parte con Lucrezio in latino che accostava la decadenza morale dei suoi tempi al progresso tecnico. Per il filosofo latino le due cose si influenzavano a vicenda perché più si progrediva, più venivano meno gli usi e costumi tradizionali romani. Lucrezio fa un resoconto dei suo tempi in modo chiaro e lucido, addirittura moderno: possiamo riscontrare una forte attualità nel suo pensiero. A questo argomento si possono collegare altre due figure importanti, con un bel salto nel tempo: Leopardi, che considerava la storia asetticamente, sostenendo appunto che la storia non equivale a progresso, e Verga con il suo pensiero del “cammino fatale dell’umanità verso il progresso, secondo il pensiero del Verismo. Ad italiano si può così facilmente collegare storia, con la seconda rivoluzione industriale della fine del XIX secolo, ma anche fisica descrivendo i principi della termodinamica. La macchina a vapore, infatti, è emblema del progresso dell’epoca. A proposito di rivoluzione industriale, chi meglio di Dickens ha descritto bene la Londra in evoluzione, con problemi sociali legati anche al progresso? Ritornando al concetto di Vico, anche Marx sostiene che ogni evento è il risultato del passato, perciò la storia ha un profondo significato. Infine, si può collegare anche geografia astronomica con l’evoluzione delle stelle e biologia con Darwin e l’evoluzionismo, entrambe legate al concetto di progresso. Ora, in sintesi, vediamo le singole materie del percorso:

Italiano collegamenti: Verga e Leopardi: il concetto di progresso

Verga e Leopardi: il concetto di progresso Storia collegamenti: la seconda rivoluzione industriale

la seconda rivoluzione industriale Latino collegamenti: Lucrezio; l’epicureismo. Seneca e le Naturales Quaestiones.

Lucrezio; l’epicureismo. Seneca e le Naturales Quaestiones. Filosofia collegamenti: Marx e il positivismo.

Marx e il positivismo. Biologia collegamenti: le teoria dell’evoluzionismo: Darwin

le teoria dell’evoluzionismo: Darwin Geografia Astronomica collegamenti: evoluzione delle stelle

evoluzione delle stelle Inglese collegamenti: Dickens e il progresso industriale

Ecco il link alla tesina già pronta: Tesina sul progresso

COLLEGAMENTI MATURITÀ SULL’ESISTENZIALISMO: ESSENZA ED ESISTENZA DA LEOPARDI A SCHOPENHAUER

Questa tesina ha l’obiettivo di analizzare il significato del termine “esistenzialismo” e le sfumature che assume in un raggio più ampio possibile di discipline, con particolare attenzione ad alcuni suoi aspetti. A tal proposito sono significative alcune parole del filosofo e matematico francese Blaise Pascal:”Quando considero la breve durata della mia vita, inghiottita nell’eternità prima e dopo, e il minuscolo spazio che io riempio, e persino che posso vedere, inghiottito nell’infinita immensità dello spazio che ignoro e che mi ignora, io sono spaventato e stupito di essere qui piuttosto che là ed adesso piuttosto che allora.” Si parte dalla filosofia classica chiarendo i concetti di essenza ed esistenza, distinti fra loro: per questo la tesina approfondisce il pensiero di Lucrezio e di Seneca. L’ essenza rappresenta la possibilità di esistere, l’ esistenza è l’ attuazione di tale possibilità. L’ essenza sembra quindi dia significato all’ esistenza, essendo quest’ ultima una manifestazione della prima: l’ esistenzialismo inverte questo rapporto, affermando che è l’ esistenza che dà validità all’ essenza perchè l’ individuo, soltanto attuandosi nella singolarità irripetibile del suo essere, acquista la propria essenza, che altrimenti rimarrebbe astratta e vuota. L’ uomo non deve essere che il risultato delle sue scelte, ovvero deve creare la sua essenza partendo dal proprio modo di vedere il mondo. Per questo nella tesina si approfondirà il pensiero di Kirkegaard e Schopenhauer. Si passa poi all’Estetismo, una corrente nata in Francia e che ha in D’annunzio e Wilde i suoi rappresentanti più conosciuti. Ma per italiano va aggiunto anche il pensiero di Leopardi, che al contrario è rappresentante di un disagio esistenziale, chiaramente espresso in alcune delle sue poesie. Infine, trova spazio in questo percorso anche l’arte: Munch è il pittore dell’angoscia, che ben caratterizza il concetto stesso espresso dalla tesina. Non rimane che, in sintesi, inquadrare le singole materie:

Italiano collegamenti : da Leopardi a D’Annunzio: l’uomo e il disagio esistenziale e il superuomo d’annunziano.

: da Leopardi a D’Annunzio: l’uomo e il disagio esistenziale e il superuomo d’annunziano. Fisica e matematica collegamenti: Blaise Pascal

Blaise Pascal Filosofia collegamenti: Kirkegaard e Schopenhauer

Kirkegaard e Schopenhauer Inglese collegamenti: Oscar Wilde e il Ritratto di Dorian Gray

Oscar Wilde e il Ritratto di Dorian Gray Latino collegamenti: Lucrezio e Seneca

Lucrezio e Seneca Storia dell’arte collegamenti: Munch, il pittore dell’angoscia

La tesina già fatta pronta per te: Tesina sull’esistenzialismo

COLLEGAMENTI MATURITA’ SUI SENTIMENTI: AMORE, ODIO, PAURA, INSICUREZZA E SOLITUDINE

Questa tesina è molto articolata ma anche molto divertente. Si basa su una semplice equazione (non matematica, non temere!): ogni materia è collegata ad un sentimento e in base a questo viene trattato l’argomento da sviscerare e proporre davanti la commissione d’esame. La tesina, può essere utile per qualsiasi scuola perché abbraccia molte materie. Si parte dal concetto che i sentimenti delle persone sono talmente forti che possono “smuovere anche il cielo”, perciò sarà interessante trovare per ognuno un particolare contesto estrapolato dalle materie studiate a scuola. Si parte con l’Amore, collegato ad inglese con le meravigliose poesie di Keats; la difficoltà è descrivere il tutto in lingua, così potrai dimostrare di avere capacità ulteriori. Si prosegue analizzando il concetto di Desiderio, ben collegabile alle teorie filosofiche di Freud. Si passa a fisica descrivendo la teoria della relatività di Einstein con il sentimento dell’Insicurezza. La storia dell’ultimo secolo e le vicende tragiche che vanno dalla II guerra mondiale alla guerra fredda fino alla caduta del muro di Berlino ci riconducono facilmente all’Odio. Per i collegamenti di italiano si tratterà di sviluppare il sentimento della Solitudine: Verga e Rosso Malpelo. Infine, la Paura: questo sentimento si può bene accostare a molti aspetti ma ne abbiamo scleto uno particolare: i virus. Ecco in sintesi, il percorso che ti proponiamo:

Italiano collegamenti: Verga e Rosso Malpelo

Verga e Rosso Malpelo Storia collegamenti: dalla II guerra mondiale alla guerra fredda

dalla II guerra mondiale alla guerra fredda Inglese collegamenti: Keats, poesie

Keats, poesie Filosofia collegamenti: Freud e il desiderio

Freud e il desiderio Fisica collegamenti: da Galileo ad Einstein

da Galileo ad Einstein Biologia collegamenti: i Virus

Ecco la tesina già pronta per l’uso: Tesina sui Sentimenti