Tesina Maturità sul mare: 3 percorsi

La lunga distesa marina ci affascina fin dalla notte dei tempi: mutevole, profondo, inconoscibile, ha ispirato artisti, poeti, navigatori, scienziati. Come non farsi trascinare da tanta maestosità e lasciarsi attrarre da un argomento senza tempo? Il mare, vasto e immenso, può essere una tematica assai idonea per sviluppare un percorso completo di tesina.

Se ti interessa, ma non hai la minima idea su come impostare la tesina e come fare i collegamenti, non ti resta che affidarti a questo articolo in cui ti proponiamo un percorso che comprende varie materie come punto di partenza per organizzare al meglio il tuo lavoro e arrivare preparato alla Maturità!

MATURITÀ TESINA: COLLEGAMENTI PER FARLA SUL MARE

Le idee sono tante, ma come metterle insieme per pianificare una tesina lineare e completa? A questo ci abbiamo pensato noi di Studentville, a te non resta che scegliere la tesina che più ti interessa, in base alle tue caratteristiche e propensioni. Rimbocchiamoci le maniche allora, la Maturità si avvicina e non si può più perdere tempo. Ecco le nostre tre proposte per fare una tesina sul mare.

TESINA COLLEGAMENTI SUL MARE, MARE E SCOPERTE

Uomini e avventurieri, o semplicemente curiosi, si sono chiesti da sempre cosa ci fosse al di là dell’orizzonte. Questa curiosità li ha spinti sempre oltre, per cercare nuovi mondi e fare nuove scoperte. Oggi siamo a conoscenza del mondo nella sua interezza, ma per arrivare a questo c’è voluta la forza e la volontà di uomini coraggiosi con molta sete di sapere. Ecco il nostro percorso.

La dodicesima notte di Skeakespeare Italiano collegamenti: la Divina Commedia: canto I Purgatorio, Canto I Paradiso

: il fenomeno delle maree Filosofia collegamenti: la filosofia della navigazione: Platone

TESINA COLLEGAMENTI SUL MARE – MARE AVVERSO, MARE AMICO

Il mare è attrazione ma anche simbolo di qualcosa di immenso che non è possibile comprendere fino in fondo. Il mare è amico, dona i suoi frutti, ma anche nemico, un elemento troppo grande per capirlo. Questo è proprio l’argomento per la tesina, ecco i collegamenti:

le guerre sottomarine. Latino collegamenti: La tempesta, brano tratto dal Satyricon di Petronio

Mallarmè: Brise marine Linguaggi multimediali collegamenti: Mediterraneo, un mare da Oscar

TESINA COLLEGAMENTI SUL MARE. IL MARE TRA SOGNO, SCIENZA E SENTIMENTO

Affascinante e misterioso, il mare è stato una preziosa fonte di ispirazione. Facciamoci trasportare dal lento ondeggiare e facciamoci trascinare in un mondo dove sogno, scienza, ragione e sentimento possono convivere! Ecco il percorso:

il mare nei sogni, Freud Italiano collegamenti: Baricco: Oceano Mare ; Eugenio Montale: casa su mare; Ungaretti: cielo e mare

Rafael Alberti, el pintor del mar Economia collegamenti: mare fonte di energia

